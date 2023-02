Ieri pomeriggio a Casina, in provincia di Reggio Emilia, una docente universitaria di 55 anni è morta in seguito ad un incidente stradale. Inutili i tempestivi soccorsi.

07 febbraio 2023

Terribile incidente stradale nel pomeriggio: morta una donna

Un terrificante incidente stradale è costato la vita ad una docente universitaria di 55 anni. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di ieri a Casina, piccolo centro della provincia di Reggio Emilia.

L’auto su cui viaggiava la 55enne è uscita improvvisamente dalla carreggiata e, dopo essersi ribaltata numerose volte, si è incendiata in fondo ad una scarpata. Inutile il tempestivo intervento dei soccorritori per la conducente.

Casina, finisce in una scarpata con l’auto: muore docente universitaria di 55 anni

Francesca Frassinetti, 55enne docente universitaria presso la facoltà di Psicologia a Cesena, è la vittima del tragico incidente avvenuto intorno alle 13.30 di ieri, lunedì 6 febbraio, a Casina, in provincia di Reggio Emilia.

La docente viaggiava alla guida di un’Audi che, per cause ancora da accertare, all’altezza di un incrocio, come scrivono i colleghi della redazione di Leggo, è uscita di strada finendo in una scarpata adiacente alla carreggiata. La vettura si è poi ribaltata numerose volte per poi incendiarsi.

Alcuni passanti, accortisi dell’accaduto, hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto sono, dunque, arrivati una squadra dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno spento le fiamme ed estratto dall’abitacolo l’automobilista per cui non c’è stato nulla da fare: ai medici non è rimasto altro che dichiararne la morte.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’uscita di strada della vettura. Tra le ipotesi al vaglio, riferisce Leggo, anche quelle di un malore o di un colpo di sonno alla guida.

Dolore e sgomento per la morte di Francesca, originaria della provincia di Reggio Emilia e che da anni insegnava al Campus di Cesena.