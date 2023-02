Una donna di 32 anni è stata arrestata ieri mattina a Pietraperzia, in provincia di Enna, con l’accusa di aver ucciso la suocera 62enne a coltellate.

05 febbraio 2023

Omicidio in casa: giovane uccide la suocera a coltellate

Ha aggredito la suocera colpendola con un coltello ed un paio di forbici, poi si è seduta sul cadavere accendendosi una sigaretta. Questo l’orrore consumatosi ieri mattina in un’abitazione di Pietraperzia, in provincia di Enna, dove una giovane donna di 32 anni ha ucciso la suocera 62enne.

Sul posto sono intervenuti, allarmati dal marito della vittima, i carabinieri che hanno avviato le indagini e gli accertamenti per verificare la dinamica del delitto. La 32enne è stata arrestata con l’accusa di omicidio aggravato.

Pietraperzia, orrore in un’abitazione: 32enne uccide la suocera a coltellate al culmine di una lite

Omicidio nella mattinata di ieri, sabato 4 febbraio, a Pietraperzia, piccolo centro della provincia di Enna. Una donna di 62 anni, Margherita Margani, è stata uccisa a coltellate all’interno della sua abitazione dalla nuora, una giovane di 32 anni che soffriva di depressione.

Il dramma, secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, intorno alle 8:30 quando la 32enne si è recata in casa della suocera, sita in via Sant’Elia, per prendere un caffè. Tra le due, sembra sia scoppiata l’ennesima lite, al culmine della quale la giovane avrebbe impugnato un coltello ed un paio di forbici colpendo ripetutamente la vittima. Subito dopo, si sarebbe seduta a cavalcioni sul cadavere accendendosi una sigaretta.

A fare la raccapricciante scoperta è stato il marito della 62enne al suo rientro a casa. Tempestiva la chiamata ai soccorsi precipitatisi sul posto anche a bordo di un’eliambulanza, poi ripartita vuota. I sanitari, difatti, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Margherita.

Accorsi anche i carabinieri che hanno arrestato con l’accusa di omicidio aggravato la 32enne, accompagnata in caserma per l’interrogatorio. La donna, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, scrive Il Corriere del Mezzogiorno, agli inquirenti avrebbe ammesso le proprie responsabilità raccontando, però, di essersi difesa dopo essere stata aggredita dalla suocera. I rapporti tra le due, secondo quanto emerso, sembra fossero tesi da anni.

Maggiori dettagli potranno emergere dai filmati delle telecamere di sorveglianza delle abitazioni, ora al vaglio degli investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica di Enna, e dai risultati dell’esame autoptico, disposto dall’autorità giudiziaria sulla salma.