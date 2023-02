Un ragazzo di soli 21 anni è morto nel pomeriggio di ieri in seguito alle ferite riportate in un drammatico incidente avvenuto a Cadoneghe, in provincia di Padova.

05 febbraio 2023

Tragedia sulla regionale: ragazzo muore in un incidente

Morire a soli 21 anni in un drammatico incidente stradale. È accaduto ieri pomeriggio lungo regionale 308 a Cadoneghe, comune in provincia di Padova. La giovane vittima era alla guida di una moto, ma per cause ancora da accertare, è caduto sull’asfalto.

L’impatto è stato violentissimo e per il 21enne, all’arrivo dei soccorsi, era ormai troppo tardi. I sanitari del Suem 118 hanno potuto solo dichiararne la morte. A ricostruire la dinamica della tragedia gli agenti della Polizia Stradale.

Cadoneghe, incidente in moto lungo la regionale 308: Giordano perde la vita a soli 21 anni

Giordano Sanginiti, ragazzo di 21 anni residente in provincia di Udine, è la vittima dell’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 4 febbraio, lungo la strada regionale 308 nel territorio di Cadoneghe, in provincia di Padova.

Il 21enne, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, come riferisce la redazione di Padova Oggi, stava viaggiando in sella alla sua moto in direzione Castelfranco Veneto, quando ha perso il controllo della due ruote ed è finito rovinosamente sull’asfalto.

Dopo l’incidente, sul posto è arrivato lo staff medico del Suem 118. A lanciare l’allarme, scrivono i colleghi di Padova Oggi, sarebbe stato un amico che viaggiava in sella ad un’altra moto. Quest’ultimo non vedendo il giovane centauro, è tornato indietro vedendolo riverso a terra. Purtroppo per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: i soccorritori, dopo vari tentativi di rianimazione, hanno dichiarato la morte, sopraggiunta per le gravissime lesioni riportate nell’impatto al suolo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno condotto i rilievi di legge per stabilire con precisione la dinamica dell’accaduto. Non è chiaro, difatti, cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo.

Per permettere i rilievi delle forze dell’ordine e le operazioni di soccorso, il tratto interessato della regionale è stato chiuso ed il traffico deviato con pesanti ripercussioni sulla circolazione.