La Polizia di Barletta sta indagando sulla morte di un uomo, il cui cadavere semicarbonizzato è stato rinvenuto questa mattina in un terreno della frazione di Montaltino.

05 febbraio 2023

Cadavere semicarbonizzato in un terreno: a lanciare l’allarme un passante

Giallo a Montaltino, frazione del comune di Barletta. Nella mattinata di oggi, il cadavere di un uomo è stato trovato semicarbonizzato in un terreno da un passante che immediatamente lanciato l’allarme chiamando le forze dell’ordine.

Gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Scientifica hanno avviato tutti gli accertamenti per identificare la vittima, che si ipotizza possa avere un’età compresa tra i 30 ed i 40 anni, e capire cosa possa essere accaduto. Gli investigatori non escludono al momento nessuna pista.

Barletta, cadavere semicarbonizzato di un uomo trovato in un terreno: indaga la Polizia

Questa mattina, domenica 5 febbraio, il cadavere di un uomo è stato trovato nelle campagne di Montaltino, frazione del comune di Barletta, nella provincia di Bat.

L’allarme è scattato quando, riportano le testate locali e la redazione di Repubblica, un uomo, che si stava recando in un suo terreno, ha notato il corpo senza vita ed ha subito chiamato il 112. Ricevuta la segnalazione, sul posto si sono precipitati gli agenti della Squadra Mobile di Andria, quelli del commissariato di Barletta ed il personale della Scientifica.

Immediatamente sono scattati gli accertamenti per cercare di ricostruire cosa sia accaduto all’uomo e risalire alla sua identità. Il lavoro degli investigatori non sarà semplice considerate le condizioni del cadavere, rinvenuto semicarbonizzato e che non sono stati trovati i documenti d’identità. Dai primi riscontri, scrive la redazione di Repubblica, pare possa trattarsi di un uomo di età compresa tra 30 e 40 anni. A stabilirlo i successivi esami e le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani: l’autorità giudiziaria nelle prossime ore potrebbe disporre l’esame autoptico.

Ad ora gli inquirenti non escluderebbero nessuna pista sul caso, comprese quelle del gesto estremo e dell’omicidio.