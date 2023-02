A qualche ora dal ritrovamento del cadavere di un cuoco di 52 anni, in uno scantinato di Portoferraio, sull’Isola d’Elba, i carabinieri hanno arrestato un 24enne.

Di Marco Spartà

03 febbraio 2023

03 febbraio 2023

Omicidio in uno scantinato: cuoco trovato morto, arrestato l'amico

I carabinieri hanno arrestato nelle scorse ore un ragazzo di 24 anni con l’accusa di aver ucciso e rapinato il 52enne trovato senza vita nella notte tra mercoledì e giovedì in uno scantinato di Portoferraio, sull’Isola d’Elba.

A trovare il corpo senza vita sono stati i militari dell’Arma che hanno poi subito attivato le indagini rintracciando in poche ore il presunto assassino. Il 52enne, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato aggredito e ucciso a calci, pugni e colpi di bastone.

Portoferraio, cuoco 52enne massacrato all’interno uno scantinato: arrestato l’amico di 24 anni

Nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio, un uomo è stato trovato senza vita all’interno di uno scantinato nel centro storico di Portoferraio, comune sull’Isola d’Elba. Si tratta di Angelo Carugati, cuoco 52enne originario di Milano ma residente all’isola d’Elba.

La tragica scoperta, intorno alle 4, quando, riporta la redazione de Il Corriere Fiorentino, presso lo scantinato sono arrivati i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, che avevano ricevuto una segnalazione da un conoscente che aveva trovato il corpo del 52enne. I soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, il cui cadavere presentava segni di un’aggressione.

I militari dell’Arma hanno, dunque, attivato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e rintracciare il presunto aggressore. Dopo qualche ora, scrive Il Corriere Fiorentino, le forze dell’ordine hanno arrestato un amico della vittima, un 24enne che ora sarebbe accusato di omicidio volontario e rapina in attesa dell’udienza di convalida. Da quanto ricostruito, sembra che il giovane, con cui Carugati avrebbe trascorso la notte, abbia aggredito l’amico al culmine di una discussione colpendolo con calci, pugni ed un bastone per poi rapinarlo e darsi alla fuga. I carabinieri avrebbero sequestrato all’interno dell’abitazione del 24enne i vestiti che avrebbe indossato al momento dell’aggressione che ora saranno esaminati dai Ris.

Ora sono in corso le indagini che dovranno stabilire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il movente alla base del delitto.