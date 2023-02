Questa mattina a Vesio di Tremosine, in provincia di Brescia, è deceduto dopo che il suo trattore si è ribaltato in una scarpata. Inutili i tentativi di soccorso.

Di Marco Spartà

02 febbraio 2023

Tragedia in mattinata: uomo muore in un incidente in trattore

Un uomo di 62 anni, imprenditore e titolare di un’azienda agricola, ha perso la vita nella mattinata di oggi in un drammatico incidente verificatosi nel territorio di Vesio di Tremosine, in provincia di Brescia.

Il trattore sul quale si trovava la vittima, per cause ancora da determinare, è precipitato in un dirupo ribaltandosi. All’arrivo dei soccorsi, giunti sul posto anche a bordo di un’eliambulanza, per il 62enne era ormai troppo tardi. Presenti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Vesio di Tremosine, trattore si ribalta in un dirupo: morto il titolare di un’azienda agricola

Dramma questa mattina, giovedì 2 febbraio, a Vesio, frazione di Tremosine, comune della provincia di Brescia. Un uomo di 62 anni, titolare di un’azienda agricola della zona, è deceduto in un incidente.

Non si conosce ancora nel dettaglio la dinamica della tragedia, ma sembra, secondo quanto appreso dalla redazione de Il Giornale di Brescia, che il 62enne si trovasse su un trattore lungo via della Pertica. Improvvisamente, il mezzo agricolo è finito in una scarpata a bordo della carreggiata ribaltandosi.

A quel punto, è scattata la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco e gli operatori sanitari dell’Areu 118. Atterrato anche l’elisoccorso per l’eventuale trasporto d’urgenza in ospedale. Purtroppo, quando i soccorritori hanno raggiunto la vittima, era ormai troppo tardi: non è rimasto altro che appurarne il decesso, sopraggiunto per i gravissimi traumi riportati.

Intervenuti, riferisce la redazione de Il Giornale di Brescia, anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale di Tremosine che hanno provveduto ad effettuare i rilievi di legge. Alle forze dell’ordine è affidato, difatti, è affidato il compito di ricostruire la dinamica esatta e le cause dell’incidente costato la vita all’uomo, di cui non è stata resa nota l’identità.