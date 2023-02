Un uomo di 59 anni è morto ieri mattina in un’azienda di Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, mentre si trovava all’interno dell’azienda per la quale lavorava.

Di Marco Spartà

1 febbraio 2023

Si accascia in azienda: morto un uomo di 59 anni

Aveva deciso di festeggiare con i colleghi il suo ultimo giorno di lavoro portando dolci e bevande in azienda, ma si è accasciato al suolo ed è morto in pochi istanti. Questo il terribile destino di un uomo di 59 anni, deceduto ieri a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova.

I presenti, che hanno assistito alla tragedia, hanno subito lanciato l’allarme, ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per il 59enne non c’è stato nulla da fare: dopo vari tentativi di rianimazione, è stato dichiarato il decesso.

Piazzola sul Brenta, malore durante l’ultimo giorno di lavoro: 59enne muore davanti ai colleghi

Un malore nel suo ultimo giorno di lavoro in azienda. Se n’è andato così ieri mattina, martedì 31 gennaio, Michele Barco, 59enne residente a Piazzola sul Brenta, centro della provincia di Padova.

Il 59enne si era recato presso la Belvest, ditta sartoriale sita in via Corsica, dove aveva lavorato per oltre trent’anni, per festeggiare la pensione insieme a tutti i suoi colleghi la meritata pensione con dolcini e bevande. Secondo quanto riporta la redazione de Il Gazzettino, durante i festeggiamenti, Michele si è sentito male ed è crollato al suolo sotto gli occhi attoniti dei presenti che hanno poi chiamato i soccorsi.

Immediatamente presso l’azienda è arrivato un equipaggio del 118 che ha avviato le manovre salvavita. Purtroppo, tutti gli sforzi non hanno prodotto l’esito sperato e alla fine i sanitari si sono dovuti arrendere dichiarando la morte del 59enne. A stroncarlo sarebbe stato un malore, probabilmente un arresto cardiocircolatorio.

Il 59enne, scrive la redazione de Il Gazzettino, non sembra soffrisse di patologie particolari che potessero far presumere una simile tragedia. Sotto choc i colleghi per la morte di Barco che lascia la madre, con la quale viveva, e quattro fratelli.