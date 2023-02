Ieri pomeriggio a Maccarese (Fiumicino), un incidente in moto è costato la vita ad un uomo di 42 anni. Sul posto i soccorritori che non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Di Marco Spartà

1 febbraio 2023

Tragico incidente in moto: perde la vita un uomo di 42 anni

Un uomo di 42 anni ha perso la vita in un drammatico schianto. La vittima, nel pomeriggio di ieri, avrebbe perso il controllo della sua moto finita contro un muretto e successivamente fuori strada in località Maccarese, nel comune di Fiumicino.

Quando i soccorsi hanno raggiunto il luogo del sinistro, avvertiti da alcuni residenti, per il 42enne era ormai troppo tardi: è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati. Il compito dei rilievi e di ricostruire la dinamica dell’incidente è stato affidato agli agenti della Polizia Locale.

Maccarese, moto si schianta contro un muretto e finisce fuori strada: morto un 42enne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Incidente mortale nel primo pomeriggio, martedì 31 gennaio, a Maccarese, località appartenente ai comuni di Fiumicino e Roma. A perdere la vita un uomo di 42 anni, di cui non sono state diffuse le generalità.

L’uomo era a bordo di una moto e stava percorrendo via dell’Olivetello. Per cause ancora da stabilire, il centauro ha perso il controllo della due ruote che, riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Messaggero, dopo essersi schiantata contro un muretto a bordo della carreggiata, è finita in un campo fuori strada. Alcuni residenti hanno dato l’allarme.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto far altro che appurare la morte del centauro che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto.

Ora gli agenti della Polizia Locale, occupatisi dei rilievi di legge, stanno cercando di capire cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto e la successiva uscita di strada. Non è escluso, scrivono i colleghi de Il Messaggero, che alla base dell’incidente possa esserci la velocità elevata, circostanza ancora da confermare.