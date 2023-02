Netflix non sarà solo una piattaforma per il cinema: il grande cambiamento

Netflix si evolve e cambia, in un certo senso, volto. Invita tutti ad alzarsi dal divano. Ecco il nuovo servizio che ancora in pochi conoscono

Per tutti Netflix è la piattaforma in streaming attraverso la quale guardare serie tv, molte di grande successo, film in prima assoluta e anche riproposizioni televisive che hanno permesso a molti di riscoprire prodotti che sul web hanno fatto furore come è successo con “Mare Fuori”.

Ecco allora che nell’immaginario collettivi Netflix va di pari passo con divano, relax, coperta, fuoco del camino, pop-corn e la tipica atmosfera da cinema ricreata in casa. Dimenticate tutto questo. Dal nuovo anno non è più una piattaforma solo per cinema. Apre le porte, infatti, ad altro rivoluzionandosi del tutto. ll salto è stato già fatto ma in molti non lo sanno. Vediamo di cosa si tratta.

Netflix, in arrivo dei video molto speciali: i dettagli

Netflix si aggiorna e invita tutti i suoi utenti a muoversi e a fare allenamento. Ebbene sì, avete capito bene. In pochissimi ancora lo sanno ma la piattaforma ha messo a disposizione degli allenamenti da seguire sullo schermo per ben 30 ore di programmazione. L’iniziativa è stata lanciata con l’inizio del nuovo anno, nel week-end delle ultime feste natalizie.

Un modo per incentivare tutti a prendersi cura del corpo, dopo le feste e non solo, con diverse sedute: si spazia dallo yoga al fitness con i consigli di popolarissimi istruttori. Si tratta dei professionisti che fanno parte della Nike Training Club, come Kirsty Godso e Betina Gozo. Il tutto è l’esito di una collaborazione con Nike. Lo scopo? Creare una palestra virtuale e dare sempre nuovi servizi agli utenti. Per tutto il 2023 è prevista la pubblicazione di altri 43 video in totale.

Il mondo dello sport dunque arriva su Netflix senza lasciare indietro nessuno. Gli allenamenti sono proposti in varie lingue, tra cui anche l’italiano. Un modo per tenere legati a sé tanti utenti ma soprattutto cercare di recuperare sugli abbonamenti pagati che danno accesso a molti più spettatori del dovuto per via delle password condivise.

Il colosso, un tempo, padrone indiscusso delle streaming, negli ultimi tempi ha dovuto fare i conti con una spietata concorrenza perdendo 200 mila abbonamenti. Solo un primo passo questo per arginare le perdite. Per individuare gli “scrocconi” Netflix sta pensando di usare gli indirizzi Ip minacciando il blocco della piattaforma a chi non paga regolarmente.