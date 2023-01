Un avvocato di 61 anni è morto in un drammatico incidente verificatosi ieri a Ozieri, in provincia di Sassari, lungo la vecchia provinciale 597. Sul posto i soccorsi e i carabinieri.

Di Marco Spartà

31 gennaio 2023

Schianto sulla vecchia provinciale: morto noto avvocato

Nel pomeriggio di ieri, un avvocato di 61 anni è morto in uno schianto avvenuto lungo la vecchia provinciale 597 nel territorio di Ozieri, comune della provincia di Sassari. Il Suv condotto dalla vittima si è scontrata frontalmente con un tir.

A nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorritori sul luogo della tragedia che hanno potuto solo dichiarare il decesso dell’avvocato. I rilievi di legge e le indagini sono affidate ai carabinieri, accorsi sul posto.

Ozieri, scontro tra Suv e autoarticolato sulla vecchia sp597: morto avvocato di 61 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Antonio Passino, 61enne noto avvocato di Sassari, è la vittima del drammatico incidente verificatosi lungo la vecchia provinciale 597 ad Ozieri, centro della provincia di Sassari.

Passino, riferisce la redazione de L’Unione Sarda, era alla guida di un Nissan Qashqai. Per cause ancora da accertare, all’altezza del bivio per Tula, ha perso il controllo del Suv ed è entrato in collisione frontalmente con un autoarticolato che procedeva in direzione opposta. Il conducente del mezzo pesante avrebbe provato ad evitare lo schianto, gettandosi in una cunetta, ma non c’è stato nulla da fare. L’autoarticolato è finito nel fossato adiacente alla carreggiata ribaltandosi su un fianco.

Sul luogo del sinistro, sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I soccorsi hanno provato a rianimare il 61enne, ma, purtroppo, è stato tutto inutile: alla fine è stato possibile solo dichiararne la morte. Troppo gravi le lesioni riportate nello scontro.

Oltre i soccorsi, sono arrivati i carabinieri che hanno condotto i rilievi di legge ed ora stanno cercando di capire le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al 61enne. Tra le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine, riferisce la redazione de L’Unione Sarda, ci sarebbero quelle di una distrazione o di un malore improvviso che avrebbe colto la vittima alla guida.