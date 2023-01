Un giovane parrucchiere di 32 anni è stato trovato morto nell’appartamento dove viveva a Rigutino, in provincia di Arezzo. A chiamare i soccorsi il padre.

Di Marco Spartà

30 gennaio 2023

Tragica scoperta in un appartamento: ragazzo trovato morto dal padre

Riverso nel bagno della sua abitazione. Così è stato trovato privo di vita un ragazzo di soli 32 anni nella mattinata di sabato a Rigutino, frazione del comune di Arezzo. A fare la drammatica scoperta il padre che ha poi chiamato i soccorsi.

All’arrivo dell’ambulanza del 118 non c’era più nulla da fare per il giovane che potrebbe essere stato stroncato da un malore improvviso mentre si trovava in casa. A verificarlo saranno le indagini ed i successivi esami.

Rigutino, giovane parrucchiere trovato morto in casa: ancora da chiarire le cause

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Dramma nella mattinata di sabato 28 gennaio a Rigutino, piccola frazione di Arezzo. Un ragazzo di 32 anni, che lavorava come parrucchiere, è stata trovato morto nell’appartamento dove viveva.

La chiamata ai soccorsi è arrivata dal padre che, scrivono i colleghi de Il Corriere di Arezzo, non riuscendo a mettersi in contatto con il figlio, ha deciso di andare a controllare se fosse successo qualcosa di grave. Giunto presso l’abitazione, i timori si sono rivelati fondati: l’uomo ha ritrovato il 32enne riverso sul pavimento del bagno privo di sensi. Tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze.

Presso l’appartamento si è precipitato lo staff medico del 118. I soccorsi, dopo aver provato a rianimare il ragazzo, si sono dovuti arrendere all’evidenza costatandone la morte. Nel frattempo, come da prassi, sul posto sono arrivati i carabinieri a cui sono affidate le indagini sul caso. Rimangono, difatti, da chiarire le cause che hanno provocato la morte. Tra le ipotesi anche quella di un malore.

In tal senso, l’autorità giudiziaria ha disposto l’ispezione cadaverica sulla salma, trasferita all’ospedale San Donato di Arezzo. Nelle prossime ore, scrive Il Corriere di Arezzo, però, potrebbe essere stabilita l’autopsia dato che il primo esame non avrebbe dato risposte sul decesso del 32enne.