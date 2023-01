La scorsa notte a Nuvolento, in provincia di Brescia, una donna ha ucciso il marito 59enne a coltellate al culmine di una lite: ad assistere alla tragedia il figlio della coppia.

Di Marco Spartà

29 gennaio 2023

Omicidio nella notte: 59enne ucciso dalla moglie davanti al figlio

Una lite in casa è sfociata nel sangue. È accaduto ieri sera a Nuvolento, in provincia di Brescia, dove una donna di 56 anni ha ucciso a coltellate il marito 59enne. A lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio della coppia, un 15enne, che avrebbe assistito alla tragedia.

Presso l’abitazione sono arrivati i sanitari che nulla hanno potuto fare per l’uomo, raggiunto da alcune coltellate alla gola. La moglie della vittima è stata arrestata dai carabinieri, accorsi sul posto. Ora si indaga per chiarire la dinamica del delitto.

Nuvolento, accoltella e uccide il marito al culmine di una lite in casa: arrestata una 56enne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Nella tarda serata di ieri, sabato 28 gennaio, un uomo è stato ucciso dalla moglie dopo un’accesa lite all’interno della loro abitazione di Nuvolento, comune della provincia di Brescia. La vittima è Romano Fagoni, ex operaio di 59 anni.

Non si conoscono ancora nel dettaglio le dinamiche di quanto avvenuto, ma stando a quanto riporta la redazione de Il Corriere della Sera, la coppia avrebbe ingaggiato una discussione, al culmine della quale, la donna, una 56enne, avrebbe impugnato un coltello e colpito il marito alla gola. Tutto sotto gli occhi del figlio, un ragazzo di 15 anni, che avrebbe chiamato il numero unico per le emergenze.

Immediato l’intervento di un equipaggio del 118 che non ha potuto far nulla per la vittima. I sanitari, una volta sul posto, hanno potuto solo constatarne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate.

Presso l’appartamento sono arrivati anche i carabinieri che hanno arrestato la donna. La 56enne, scrivono i colleghi de Il Corriere della Sera, è stata sentita durante la notte dal pubblico ministero. Ora gli inquirenti dovranno determinare la dinamica esatta di quanto accaduto nell’appartamento e risalire al movente del delitto.