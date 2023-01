Un autobus è precipitato da un ponte questa mattina all’alba in Pakistan: nel terribile incidente hanno perso la vita almeno 40 persone, tra cui diversi bambini.

Di Marco Spartà

29 gennaio 2023

Terrificante incidente stradale: almeno 40 morti e 4 feriti

Tragedia all’alba di questa mattina in Pakistan. Almeno 40 persone hanno perso la vita ed altre quattro sono rimaste ferite in un tremendo incidente stradale verificatosi nel distretto di Lasbela, nella provincia del Balochistan.

Le vittime si trovavano a bordo di un autobus che, per cause ancora da chiarire, è precipitato da un ponte e successivamente si è incendiato. Sul posto sono intervenuti diverse squadre di soccorso, ancora impegnate nelle operazioni, e le autorità locali.

Pakistan, autobus precipita da un ponte e prende fuoco: almeno 40 morti, tra cui diversi bambini

Almeno 40 morti, tra cui diversi bambini, e 4 feriti. Questo il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto all’alba di questa mattina, domenica 29 gennaio, nel distretto di Lasbela, nella provincia del Balochistan, in Pakistan.

Secondo le prime informazioni, riportate da alcune fonti locali e dalla redazione del quotidiano del Bangladesh Dhaka Tribune, un autobus, con a bordo 48 passeggeri, dopo aver impattato contro il pilastro di un ponte, è precipitato nel vuoto. Un volo di diversi metri in seguito al quale il mezzo si è schiantato fuori strada ed ha poi preso fuoco.

Sul luogo della tragedia sono arrivati diversi mezzi di soccorso che hanno avviato le operazioni di recupero del mezzo. Una scena straziante quella presentatasi davanti ai soccorritori con decine di corpi carbonizzati. Le persone rimaste ferite sono state trasportate d’urgenza presso gli ospedali della zona, dove ora si trovano ricoverate.

Intervenute anche le autorità locali a cui ora spetterà il compito di ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente. Non è escluso, scrive il quotidiano Dhaka Tribune, che alla base di quanto accaduto possa esserci un colpo di sonno del conducente del pullman, partito da Quetta e diretto a Karachi. A stabilirlo con precisione saranno le successive indagini e gli accertamenti. Gli agenti della polizia pakistana stanno lavorando anche per identificare le vittime.