La scorsa notte a Fonte Nuova, in provincia di Roma, un incidente stradale è costato la vita a cinque ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 22 anni. Grave un altro giovane.

Di Marco Spartà

27 gennaio 2023

Incidente stradale nella notte: cinque morti e un ferito grave

Cinque morti e un ferito grave, tutti giovanissimi. Questo il bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto la scorsa notte su via Nomentana nel territorio di Fonte Nuova, comune della provincia di Roma.

I sei ragazzi, di età compresa tra i 17 ed i 22 anni, viaggiavano su un’auto che si è ribaltata dopo essersi schiantata contro un palo ed un albero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far nulla per quattro delle vittime. Due degli occupanti sono stati trasportati in ospedale, dove uno è deceduto questa mattina all’alba.

Fonte Nuova, auto si schianta contro un palo e si ribalta: morti cinque ragazzi, grave un 22enne

Terrificante incidente stradale la scorsa notte, tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, a Fonte Nuova, in provincia di Roma. Nel sinistro hanno perso la vita tre 22enni Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti e due ragazzi di 17 anni Flavia Troisi e Giulia Sclavo. Ferito gravemente, invece, un altro giovane di 22 anni.

Secondo le prime informazioni, riportate dal quotidiano Tiburno.Tv, i sei ragazzi stavano rientrando in casa a bordo di una Fiat 500 dopo aver festeggiato il compleanno di una delle vittime, Flavia Troisi. Per cause ancora da determinare, lungo via Nomentana, la vettura si è schiantata prima contro un palo dell’illuminazione, successivamente contro un albero e, dopo l’impatto, si è ribaltata.

Immediato l’intervento di diversi mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. Al loro arrivo i soccorsi non hanno potuto far nulla per quattro degli occupanti dell’utilitaria, deceduti per le gravi lesioni riportate. Gli altri due sono stati trasportati in ospedale d’urgenza. Giulia Sclavo presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove è morta all’alba, il 22enne si trova tuttora ricoverato al Sant’Andrea e lotta tra la vita e la morte.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per determinare le cause dell’incidente su cui la Procura della Repubblica di Tivoli ha aperto un fascicolo d’indagine. I militari dell’Arma, riporta Tiburno.Tv, hanno sequestrato la vettura per gli accertamenti.