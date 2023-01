Una donna di 83 anni è morta ieri sera in un incendio scoppiato all’interno della sua abitazione, un appartamento al sesto piano di un palazzo di Padova.

26 gennaio 2023

Un devastante incendio è divampato in un appartamento nella serata di ieri a Padova. All’interno dell’abitazione si trovava la proprietaria, una donna di 83 anni, purtroppo deceduta rimanendo intrappolata tra le fiamme.

Presso il palazzo sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Purtroppo, per l’anziana non c’è stato nulla da fare: i soccorritori, dopo vari tentativi di rianimazione, hanno constatato il decesso. In corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo.

Padova, incendio distrugge un appartamento: perde la vita una donna di 83 anni

Una donna è morta in seguito ad un incendio, scoppiato all’interno della sua abitazione. La tragedia nella serata di ieri, mercoledì 25 gennaio, nel quartiere Mortise di Padova. La vittima è Angelina Rosa Favero, di 83 anni.

Stando a quanto appreso dalla redazione de Il Gazzettino, l’anziana si trovava in casa, un appartamento al sesto piano di un palazzo di via Baiardi, quando sarebbe divampato il rogo che ha distrutto completamente i locali. Alcuni vicini, sentendo l’odore e vedendo il fumo, hanno immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze ed hanno provato a spegnere le fiamme con degli estintori per salvare l’anziana.

Presso lo stabile, in pochi minuti, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I pompieri hanno spento le fiamme e sono entrati nell’abitazione: nonostante i disperati tentativi di rianimare l’anziana, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Alla fine è stato dichiarato il decesso. L’incendio ha interessato anche una parte del condominio che è stato evacuato.

I tecnici dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per stabilire con precisione le cause che hanno dato origine all’incendio. Secondo i primi riscontri, riferiscono i colleghi de Il Gazzettino, le fiamma sarebbero partite da un fornello della cucina.