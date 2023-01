Nel pomeriggio di ieri a Montesilvano, in provincia di Pescara, una ragazza è stata travolta e uccisa da un treno. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

25 gennaio 2023

Tragedia alla stazione: ragazza morta dopo essere stata investita da un treno

Una ragazza di circa 16 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri dopo essere stata investita da un treno in transito sui binari della stazione ferroviaria di Montesilvano, comune della provincia di Pescara.

Dopo la tragedia, sul posto si è precipitato un equipaggio del 118 che non ha potuto far altro che dichiarare la morte della giovane. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria a cui ora spetta il compito di indagare su quanto accaduto.

Montesilvano, investito da un treno sui binari della stazione: morta una ragazza

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Ennesima tragedia sui binari. Nel pomeriggio di ieri, martedì 24 gennaio, una giovane è stata investita e uccisa da un treno a Montesilvano, in provincia di Pescara. La vittima non è stata ancora identificata, ma sembra si tratti di una ragazza di circa 16 anni.

L’adolescente, secondo quanto appreso da alcune fonti locali e dalla redazione di Leggo, sembra si trovasse, per cause ancora da determinare, sui binari della stazione ferroviaria, quando è sopraggiunto un convoglio che l’ha travolta. Un impatto violentissimo.

Pochi minuti e presso la stazione sono arrivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I soccorritori non hanno, però, potuto far nulla per la 16enne se non appurarne la morte, sopraggiunta per le gravi lesioni riportate nell’incidente.

Oltre ai soccorsi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno avviato gli accertamenti per determinare la dinamica della tragedia e identificare la vittima. Non è, difatti, ancora stato stabilito se si tratti di un incidente o di un gesto volontario.

L’incidente, scrive la redazione di Leggo, ha provocato rallentamenti e pesanti ritardi lungo la tratta interessata.

Si tratta del secondo drammatico episodio simile in poche ore. Sempre nel pomeriggio di ieri, a Cesano Maderno, in provincia di Milano, un 92enne è stato investito e ucciso da un treno.