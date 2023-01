Nelle scorse ore ad Urbania, nella provincia di Pesaro e Urbino, un giovane cuoco è stato trovato morto nell’appartamento dove viveva. Indagano i carabinieri.

Di Marco Spartà

24 gennaio 2023

Terribile scoperta in un appartamento: ragazzo trovato morto

Choc a Urbania, piccolo centro nella provincia di Pesaro e Urbino. Un ragazzo di soli 28 anni è stato trovato senza vita all’interno del suo appartamento, dove sono intervenuti i carabinieri in seguito ad una segnalazione.

I militari dell’Arma, che hanno fatto la terrificante scoperta, stanno ora indagando sul caso per stabilire quanto accaduto con precisione. Da quanto emerso si sarebbe trattato di un suicidio: il giovane si sarebbe impiccato.

Urbania, giovane cuoco trovato impiccato nella propria abitazione: intera comunità sotto choc

Agghiacciante scoperta nelle scorse ore ad Urbania, nella provincia di Pesaro e Urbino: un ragazzo è stato trovato morto in casa. Si tratta di un 28enne originario dello Sri Lanka, ma da tempo residente in paese, dove lavorava come cuoco in un ristorante di sushi.

Secondo quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, dopo una segnalazione, presso l’appartamento sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Urbino. Era stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco, ma ormai era troppo tardi: i militari dell’Arma hanno trovato il 28enne impiccato in casa.

Sono scattate così le indagini per determinare con precisione la dinamica del drammatico episodio. L’ipotesi più accreditata è quella di un suicidio, ma non è ancora chiaro cosa possa aver spinto il 28enne a compiere un simile gesto. Nell’appartamento, dove il giovane viveva solo, non sono stati rinvenuti messaggi o lettere d’addio.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Urbania, dove il ragazzo era molto conosciuto vista anche la sua attività di cuoco. Anche il sindaco Marco Ciccolini, scrivono i colleghi de Il Resto del Carlino, ha espresso il proprio sgomento affermando che nessuno si aspettava un simile gesto. Il primo cittadino ha poi aggiunto che il 28enne fosse sposato, ma la moglie non si trovava in Italia.