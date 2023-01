Un incidente stradale in scooter è costato la vita ad un uomo di 55 anni: la tragedia nel pomeriggio di domenica a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona.

Di Marco Spartà

24 gennaio 2023

Incidente in scooter: morto un uomo mentre torna a casa

È caduto dallo scooter mentre rientrava a casa ed è morto. Questo il terribile destino di un uomo di 55 anni che ha perso la vita domenica pomeriggio in un incidente stradale a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona.

La vittima ha perso il controllo del mezzo a due ruote, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ed è finito contro un marciapiede. A nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorsi del 118 che hanno appurato sul posto il decesso dell’uomo.

San Martino Buon Albergo, cade dallo scooter e finisce contro il marciapiede: morto 55enne

Un’altra vita spezzata in un drammatico incidente stradale. La tragedia nel primo pomeriggio di domenica 22 gennaio a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. A perdere la vita Giovanni Filocamo, 55enne che lavorava in una ditta di Verona.

Filocamo era alla guida del proprio scooter e stava rientrando a casa percorrendo via Firenze, dopo un pranzo di famiglia in un locale. Qui, secondo quanto riferisce la redazione de L’Arena, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote ed è stato sbalzato dalla sella finendo contro un marciapiede battendo violentemente la testa.

Sul luogo del sinistro, sono arrivati i sanitari del Suem 118 a cui non è rimasto altro che dichiarare la morte dello scooterista, sopraggiunta per le gravissime lesioni riportate nell’impatto al suolo.

I carabinieri, accorsi sul posto, hanno provveduto ai rilievi di legge per determinare la dinamica dell’incidente e stabilire le cause che hanno fatto perdere il controllo del mezzo alla vittima. Non è escluso che il 55enne possa essere stato colto da un malore alla guida. Filocamo, riporta L’Arena, lascia la moglie e tre figli. I funerali verranno celebrati venerdì pomeriggio presso la chiesa di San Martino Vescovo.