Questa mattina a Cittadella, in provincia di Padova, un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato colto da un malore alla guida di uno scuolabus, poi scontratosi con un pullman.

Di Marco Spartà

25 gennaio 2023

Colto da malore alla guida: morto autista di 63 anni

Uno scuolabus, condotto da un uomo di 63 anni, ed un pullman si sono scontrati frontalmente questa mattina a Cittadella, in provincia di Padova. Il 63enne sarebbe stato stroncato da un malore alla guida ed il mezzo ha proseguito la sua corsa finendo contro l’altro veicolo.

Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far niente per il conducente dello scuolabus: al loro arrivo era già morto. Le forze dell’ordine hanno, invece, coordinato i rilievi per ricostruire la dinamica e le cause del frontale.

Dramma nella mattinata di oggi, mercoledì 25 gennaio, a Cittadella, comune della provincia di Padova, dove un uomo è morto in un incidente. La vittima è Biagio Mugione, autista di scuolabus di 63 anni.

Il 63enne, lasciati dei bambini a scuola, stava percorrendo via Ca’ Moro alla guida di uno scuolabus. Improvvisamente, come riferisce la redazione Il Gazzettino, l’uomo è stato colto da un malore ed è morto sul colpo: il mezzo, dunque, ha proseguito la sua corsa finendo nella carreggiata opposta, dove si è schiantato frontalmente contro un pullman, su cui viaggiavano due persone.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118. I soccorsi hanno provato a rianimare l’autista dello scuolabus, ma per lui era ormai troppo tardi: fatale il malore che lo ha colto la vita. Non si conoscono le condizioni dei due occupanti.

Gli agenti della Polizia Locale, recatisi sul posto, hanno provveduto ai rilievi di legge che hanno appurato la dinamica dello scontro provocato dal malore che ha stroncato l’autista. Il tratto interessato, secondo quanto riferisce Il Gazzettino, è stato chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.