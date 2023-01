Un uomo è morto ed un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la provinciale 67 all’altezza di Carpenedolo, in provincia di Brescia.

Di Marco Spartà

25 gennaio 2023

Incidente stradale ad un incrocio: un morto e un ferito

Ancora un incidente mortale nel nostro Paese. Ieri sera a Carpenedolo, in provincia di Brescia, un uomo di 67 anni è morto dopo essere finito fuori strada con l’auto sulla quale viaggiava insieme ad un 37enne, rimasto ferito lievemente.

Il sinistro è avvenuto lungo la provinciale 69, dove sono accorsi i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Per il 67enne non c’è stato nulla da fare. Il passeggero è stato, invece, trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato. Oltre ai soccorsi, sono arrivate anche le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti del caso.

Carpenedolo, auto termina fuori strada sulla provinciale: morto il conducente, ferito un 37enne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Intorno alle 23:30 di ieri sera, martedì 24 gennaio, un uomo ha perso la vita in un terribile incidente verificatosi lungo la strada provinciale 69 nel territorio di Carpenedolo, comune della provincia di Brescia. La vittima è Sergio Zanetti, 67enne che ieri festeggiava il suo compleanno.

Il 67enne stava percorrendo la provinciale, nel tratto in via Abba, alla guida di una vettura, su cui si trovava anche un 37enne. Secondo una prima ricostruzione, come riferisce Il Giornale di Brescia, l’automobilista si sarebbe sentito male ed avrebbe perso il controllo dell’auto, poi schiantatasi dopo essere uscitA dalla carreggiata, all’altezza di un incrocio.

La centrale operativa ha inviato un equipaggio del 118, arrivato sul posto insieme ai vigili del fuoco. I sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del conducente dell’auto. Il 37enne, invece, riporta Il Giornale di Brescia, è rimasto ferito non gravemente ed è stato trasportato presso l’ospedale di Desenzano del Garda.

Anche gli agenti della Polizia Stradale sono arrivati in via Abba ed hanno condotto i rilievi di legge, i quali dovranno ora determinare con precisione le cause del sinistro che pare si stato provocato dal malore alla guida.