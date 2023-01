Un uomo di 91 anni è stato trovato senza vita nell’appartamento di Avellino, dove da tempo abitava da solo. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine, avvertiti dai vicini e dai parenti.

Di Marco Spartà

25 gennaio 2023

Tragica scoperta in mattinata: uomo trovato morto in casa

Lo avevano provato a contattare più volte senza avere risposte, così hanno contattato i soccorsi che lo hanno trovato senza vita all’interno della sua abitazione. Questo quanto accaduto stamane ad Avellino, dove un 91enne è stato rinvenuto privo di vita.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa e dai familiari dell’anziano, preoccupati delle mancate risposte al telefono. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine del capoluogo di provincia campano.

Avellino, dramma della solitudine: anziano trovato morto in casa dopo l’allarme di familiari e vicini

Nella mattinata di oggi, mercoledì 25 gennaio, un uomo è stato trovato morto nella sua abitazione di Avellino. Si tratta di un 91enne, di cui, però, non è stata resa ancora nota l’identità.

Tutto è partito intorno alle 8, riportano le redazioni locali e quella de Il Mattino, quando i familiari dell’anziano ed alcuni suoi vicini di casa hanno lanciato l’allarme non ricevendo risposte sia al telefono che al citofono. A quel punto, temendo fosse successo qualcosa di grave, hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Ricevuta la segnalazione, presso l’abitazione, un appartamento di un condominio, sito in via Antonio Gramsci, sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. I pompieri, scrivono i colleghi de Il Mattino, attraverso un’autoscala, hanno fatto irruzione in casa facendo la terrificante scoperta: il corpo dell’anziano ormai senza vita. Ai sanitari, difatti, non è rimasto altro che dichiararne la morte.

Sul posto anche le forze dell’ordine per appurare quello che sembra essere l’ennesimo dramma della solitudine consumatosi nel nostro Paese. L’ultimo in ordine cronologico venerdì scorso, 20 gennaio, a Roma, dove un 77enne è stato trovato morto all’interno della sua abitazione nel quartiere Balduina.