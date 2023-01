Un uomo di 43 anni è morto questa mattina ad Ostuni, in provincia di Brindisi: a stroncarlo un malore che lo ha colto mentre si trovava in strada. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

25 gennaio 2023

Malore in strada: morto ex assessore comunale

Si è accasciato in strada dopo essersi sentito male improvvisamente ed è morto. Questa la tragedia che ha scosso e gettato nello sconforto l’intera comunità di Ostuni, centro della provincia di Brindisi.

A perdere la vita un 43enne che, appena uscito dal medico, si stava dirigendo verso la sua auto, quando è stato colto da un malore ed è crollato al suolo. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte dei soccorsi, giunti sul posto dopo la segnalazione di diversi passanti.

Ostuni, esce dal medico e si accascia in strada: 43enne muore stroncato da un malore

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Si chiamava Daniele Massaro, il 43enne deceduto questa mattina, mercoledì 25 gennaio, ad Ostuni (Ostuni) dopo essere stato colto da un malore improvviso.

L’uomo, originario di Latiano, si era recato dal proprio medico. Una volta uscito, scrive la redazione de Il Quotidiano di Puglia, stava andando a riprendere la sua auto, ma, si è sentito male, è crollato al suolo privo di sensi. Alcuni passanti, che hanno assistito al dramma, hanno subito prestato soccorso e dato l’allarme.

Nel frattempo, sul posto, in via Papa Giovanni XXIII, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione. Purtroppo, dopo svariati tentati, durati quasi un’ora, l’equipe medica si è dovuta arrendere dichiarando morte del 43enne.

Presenti sul luogo della tragedia anche gli agenti della Polizia Locale per tutti gli accertamenti del caso. Ora bisognerà chiarire con certezza la causa del decesso: in tal senso, l’autorità giudiziaria ha già disposto l’autopsia sulla salma. Da quanto emerso, scrive Il Quotidiano di Puglia, Massaro aveva accusato dei malesseri domenica scorsa tanto da recarsi in ospedale dal quale era stato dimesso dopo le visite del caso.

Sgomento per le comunità di Ostuni e di Latiano, paese d’origine del 43enne dove aveva anche ricoperto la carica di assessore comunale.