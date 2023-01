Nella mattinata di ieri a Bologna, un ragazzo di 25 anni è morto in seguito alle ferite riportate in un incidente in moto. Inutile la corsa in ospedale.

Di Marco Spartà

26 gennaio 2023

Tragico incidente in moto: ragazzo muore in ospedale

Un incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di soli 25 anni. È accaduto nella tarda mattinata di ieri a Bologna. Il 25enne era alla guida di una moto schiantatasi, per cause ancora da determinare, contro una vettura in sosta.

Scattato l’allarme, i sanitari sono giunti sul posto ed hanno trasportato d’urgenza il giovane centauro in ospedale. Qui, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvargli la vita: poco dopo il ricovero il suo cuore ha smesso di battere. La dinamica dello scontro è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Bologna, moto si schianta contro auto parcheggiata: morto ragazzo di 25 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 25 gennaio, un ragazzo di 25 anni, di cui non sono state rese note le generalità, è deceduto in un terribile incidente stradale.

Il giovane, residente nel capoluogo emiliano, secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione di Today, stava percorrendo a bordo della sua moto via del Tuscolano. Improvvisamente, il 25enne ha perso il controllo della due ruote che ha terminato la propria corsa contro un’auto parcheggiata a bordo della carreggiata. Un urto molto violento che ha fatto sbalzare il centauro dalla sella.

In pochi minuti, sul posto è arrivato un equipaggio del 118. Lo staff sanitario ha prestato le prime cure al ragazzo, poi caricato in ambulanza e trasportato presso l’ospedale Maggiore. I medici, purtroppo, non hanno potuto far nulla per salvarlo: a distanza di alcune ore dal ricovero, nella notte, scrivono i colleghi di Today, il 25enne è deceduto per le gravi lesioni riportate.

Gli agenti della Polizia Locale hanno condotto i rilievi di legge per stabilire la dinamica del sinistro. Al vaglio anche le cause che hanno fatto perdere il controllo della moto alla giovane vittima.