Un uomo di 84 anni è stato trovato morto ieri pomeriggio nel suo appartamento di Senigallia, in provincia di Ancona. Inutili tutti i tentativi di soccorso.

Di Marco Spartà

26 gennaio 2023

Anziano trovato morto in casa: a lanciare l’allarme un medico

Dramma ieri pomeriggio a Senigallia, in provincia di Ancona. Un uomo di 84 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. L’allarme è scattato quando il medico, con il quale aveva appuntamento l’anziano, si è recato presso la casa, ma non ha avuto risposte al citofono.

A quel punto sono stati contatti i vigili del fuoco che hanno fatto irruzione nell’appartamento trovando l’84enne riverso al suolo. Inutile ogni tentativo di rianimazione: è stato possibile solo dichiararne la morte che sarebbe sopraggiunta per cause naturali.

Stava aspettando il medico per una visita, ma è stato trovato senza vita in casa. Questo quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25 gennaio, a Senigallia, centro della provincia di Ancona. La vittima è un uomo di 84 anni.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, come riferisce Il Corriere Adriatico, l’anziano aveva un appuntamento con il dottore per una visita in casa. Quando, però, il medico è giunto presso l’abitazione non ha ricevuto risposte al citofono, così ha deciso di chiamare i soccorsi. La donna delle pulizie, che era in possesso di un’altra chiave, non è riuscita ad aprire la porta perché chiusa dall’interno con la chiave inserita.

Nel frattempo è arrivata una squadra dei vigili del fuoco che è riuscita ad entrare passando attraverso una finestra. Una volta in casa, la terrificante scoperta: il corpo dell’anziano riverso al suolo. I medici del 118 hanno avviato le manovre salvavita, ma alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti.

Si tratterebbe, secondo i primi riscontri, come riporta la redazione de Il Corriere Adriatico, di una morte per cause naturali: l’anziano era affetto da problemi di salute. La salma è stata trasferita in obitorio in attesa di essere restituita ai familiari.