Un uomo di 63 anni è morto dopo essere stato falciato da una moto ieri sera nel quartiere Centocelle di Roma. Gravemente ferito il motociclista, trasportato in ospedale.

Di Marco Spartà

26 gennaio 2023

Dramma in serata: un morto e un ferito in un incidente stradale

Incidente mortale nella serata di ieri a Roma. Un uomo di 63 anni è stato travolto e ucciso da una moto, mentre attraversava la strada nel quartiere Centocelle. Nell’impatto molto violento, il centauro è rimasto gravemente ferito.

I soccorsi del 118, al loro arrivo sul luogo dell’investimento, hanno potuto solo appurare la morte del 63enne, mentre il motociclista è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova attualmente ricoverato. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.

Roma, investito da una moto mentre attraversa la strada: morto 63enne, grave il centauro

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Ieri sera, mercoledì 25 gennaio, intorno alle 19:30, un incidente mortale si è verificato lungo via Casilina, nel quartiere Centocelle di Roma. A perdere la vita un uomo di 63 anni, di cui non si conoscono le generalità.

Il 63enne si trovava a piedi quando avrebbe deciso di attraversare la carreggiata, all’altezza di piazza delle Camelie. A quel punto, scrivono i colleghi di Roma Today, è sopraggiunta una moto, una Honda 750 condotta da un uomo, che lo ha investito scaraventandolo sull’asfalto. Anche il centauro, dopo l’impatto, è finito a terra sbalzato dalla sella della due ruote.

Gli automobilisti in transito, che hanno assistito alla tragedia, senza esitare hanno lanciato l’allarme. Sul posto è, dunque, intervenuto il personale medico del 118. Nulla da fare per il 63enne: troppo gravi i traumi riportati nell’investimento. L’uomo alla guida della moto, invece, riporta Roma Today, è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale San Giovanni della Capitale, dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni.

I rilievi di legge e le indagini per risalire alle cause dell’incidente sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del V gruppo Casilino. A causa di quanto accaduto, la circolazione lungo il tratto interessato è stata deviata con pesanti ripercussioni sul traffico.