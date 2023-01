Il cadavere di un uomo di 61 anni è stato trovato ieri pomeriggio all’interno della sua abitazione di Torino. A chiamare i soccorsi una vicina di casa.

26 gennaio 2023

Dramma della solitudine: uomo trovato morto in casa dopo giorni

È morto nella casa, dove abitava solo da tempo, senza che nessuno si accorgesse di nulla per giorni. È la tragedia consumatasi a Torino, dove ieri pomeriggio un uomo di 61 anni è stato trovato privo di vita nella sua abitazione.

A chiamare il numero unico per le emergenze una vicina, preoccupata dal fortissimo odore che proveniva dall’appartamento del 61enne. I soccorsi, una volta fatto ingresso, hanno rinvenuto il cadavere della vittima in avanzato stato di decomposizione.

Torino, forte odore da un’abitazione: trovato il cadavere in decomposizione di un 61enne

Dramma a Torino, dove ieri, mercoledì 25 gennaio, un uomo di 61 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, un appartamento al primo piano di un condominio, sito nella zona Mirafiori Nord.

L’allarme è scattato, riferiscono i colleghi di Fanpage, quando una vicina ha sentito un odore acre provenire dalla casa e, preoccupata fosse successo qualcosa di grave al proprietario, ha chiamato i soccorsi. Immediatamente, presso il condominio, in via De Bernardi, è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco e un’equipe medica del 118.

I pompieri sono riusciti a penetrare nell’appartamento ritrovandosi di fronte alla terrificante scena: il cadavere del 61enne ormai in avanzato stato di decomposizione. Secondo una prima ispezione cadaverica del medico legale, riferisce la redazione Fanpage, il decesso sarebbe avvenuto almeno dieci giorni prima del ritrovamento probabilmente per cause naturali: sul corpo, difatti, non è stato riscontrato alcun segno di violenza.

Intervenuti sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo piemontese che hanno provveduto agli accertamenti del caso sentendo i residenti del palazzo.

Si tratterebbe, dunque, dell’ennesimo dramma della solitudine nel nostro Paese. Un episodio simile si era verificato martedì ad Isola del Liri, in provincia di Frosinone, dove un 61enne era stato trovato morto nel cortile della sua abitazione. Anche in quel caso a chiamare i soccorsi era stata una vicina.