Un uomo è stato travolto e ucciso da un treno in corsa nella serata di ieri lungo i binari nei pressi della stazione Termini di Roma. Indagini della Polizia in corso.

Di Marco Spartà

27 gennaio 2023

Dramma nei pressi della stazione: uomo travolto e ucciso da un treno

Centrato in pieno da un treno in corsa, forse mentre tentava di recuperare la propria valigia finita lungo i binari. Avrebbe perso così la vita un uomo nella tarda serata di ieri nei pressi della stazione Termini di Roma.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno rinvenuto il corpo decapitato della vittima. Ora sono in corso le indagini per chiarire con esattezza quanto sia accaduto: l’ipotesi più accreditata è quella di un tragico incidente. Gli agenti hanno anche attivato gli accertamenti per l’identificazione.

Roma, travolto da un treno lungo i binari della stazione Termini: morto un uomo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Dramma nella serata di ieri, giovedì 26 gennaio, nei pressi della stazione Termini di Roma. Un uomo, non ancora identificato, è deceduto dopo essere stato travolto da un treno lungo il binario 9.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine che si stanno occupando delle indagini, come riferiscono i colleghi de Il Messaggero, la vittima avrebbe provato a recuperare la sua valigia terminata tra la banchina ed un vagone. A quel punto sarebbe stato investito da un treno della società Italo che stava rientrando per entrare nel deposito mezzi. Un impatto che non gli avrebbe lasciato alcuno scampo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria della Capitale che hanno trovato il corpo ormai senza vita dell’uomo, rinvenuto decapitato. Immediatamente sono scattate le indagini per stabilire la dinamica esatta dell’investimento e risalire all’identità della vittima. Non è, difatti, chiaro se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. Gli investigatori, scrive la redazione del quotidiano Il Messaggero, propenderebbero per la prima ipotesi.

A stabilirlo con certezza saranno i successivi accertamenti delle forze dell’ordine che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza della stazione che potrebbero aver ripreso la tragedia.