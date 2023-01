Un senzatetto di 68 anni è stato trovato morto ieri sera a Milano da alcuni volontari di un’associazione. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei medici del 118.

Di Marco Spartà

27 gennaio 2023

Tragedia in serata: uomo di 68 anni trovato senza vita in strada

Nella tarda serata di ieri, un senzatetto di 68 anni è stato trovato privo di vita in piazza Michelangelo Buonarroti a Milano. A dare l’allarme sono stati alcuni volontari di un’associazione che hanno notato il corpo riverso a terra.

Immediato l’intervento dello staff medico che nulla ha potuto fare per salvare la vita al 68enne. Ai soccorritori non è rimasto altro che dichiararne la morte. A provocarla, secondo i primi riscontri delle forze dell’ordine, sarebbe stato il freddo.

Milano, clochard di 68 anni trovato morto da alcuni volontari: secondo caso in pochi giorni

Un uomo è stato trovato morto intorno alle 23 di ieri sera, giovedì 26 gennaio, in piazza Michelangelo Buonarroti a Milano. Si tratta di un 68enne senza fissa dimora di origine romene.

La segnalazione alla centrale operativa è arrivata da parte di alcuni volontari di un’associazione che si occupa di sostegno ai senzatetto. Quest’ultimi, scrive la redazione di Fanpage, hanno notato il corpo al suolo, avvolto nelle coperte, ed hanno immediatamente fatto scattare l’allarme.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118. I sanitari, dopo vari tentativi di rianimazione, si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo lombardo che hanno identificato la vittima e avviato gli accertamenti per stabilire le cause del decesso. Da una prima ispezione cadaverica, scrive Fanpage, non sarebbero stati trovati segni di violenza sul corpo: si ipotizza che il 68enne sia deceduto per cause naturali, probabilmente per il freddo, date le basse temperature registrate ieri sera in città.

Si tratta del secondo episodio analogo avvenuto a Milano in pochi giorni. Sabato scorso, 21 gennaio, un clochard di 52 anni, originario del Senegal, era stato trovato senza vita all’interno del sottopasso Mortirolo, vicino alla stazione Centrale.