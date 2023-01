Una donna di 55 anni, madre di due figli, è stata trovata morta questa mattina in un fiume a Marsciano, in provincia di Perugia: la 55enne era scomparsa di due giorni.

Di Marco Spartà

27 gennaio 2023

Si sono concluse tragicamente le ricerche della donna di 55 anni di cui si erano perse le tracce da due giorni da Marsciano, in provincia di Perugia. La 55enne è stata trovata morta questa mattina nelle acque del fiume Nestore.

A rinvenire il cadavere sono stati i soccorritori che da 48 ore erano impegnati nelle ricerche. Ora le forze dell’ordine stanno indagando sul caso per chiarire le cause che hanno provocato la morte della donna. Al momento non si hanno dettagli sull’accaduto.

Marsciano, madre di 55 anni scomparsa da due giorni: trovato il cadavere nel fiume Nestore

Francesca Pagani, 55enne scomparsa da due giorni da Marsciano, comune della provincia di Perugia, è stata trova senza vita.

Il cadavere è stato rinvenuto intorno alle 12 di oggi, venerdì 27 gennaio, secondo quanto riportano alcune testate locali e la redazione de La Nazione, nel fiume Nestore. A fare la terrificante scoperta sono stati i vigili del fuoco che stavano setacciando l’area del fiume dopo la denuncia di scomparsa della donna, di cui non si avevano più notizie da 48 ore.

Mercoledì, Francesca si sarebbe allontanata dalla sua abitazione nel centro del paese in provincia di Perugia. Non vedendola rientrare, i familiari hanno dato l’allarme facendo scattare la macchina delle ricerche che ha portato al terribile ritrovamento. Nelle ricerche erano stati impegnati, oltre ai vigili del fuoco, anche le unità cinofile, un elicottero, i carabinieri e gli uomini della Protezione Civile che hanno battuto palmo a palmo la zona, concentrandosi poi nell’area del fiume.

Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine ed il medico legale. Sono scattate già le indagini che dovranno ricostruire le ultime ore e le cause del decesso della donna che, scrivono i colleghi de La Nazione, lascia il marito e due figli. Non è escluso che l’autorità giudiziaria possa disporre l’esame autoptico sulla salma.