Ieri mattina a Metaurilia, piccola frazione di Fano (Pesaro e Urbino), un uomo di 76 anni è stato trovato morto nel suo appartamento. A lanciare l’allarme alcuni parenti.

Di Marco Spartà

29 gennaio 2023

Uomo trovato morto in casa: a chiamare i soccorsi gli amici ed i parenti

Ennesimo dramma della solitudine nel nostro Paese. Un uomo di 76 anni è stato trovato vita nella mattinata di ieri all’interno della sua abitazione di Metaurilia di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino.

A fare la drammatica scoperta sono stati i vigili del fuoco che, ricevuta una segnalazione da parte di amici e parenti dell’anziano, si sono recati presso l’appartamento. Dai primi riscontri, il 76enne sarebbe deceduto per cause naturali.

Metaurilia di Fano, dramma della solitudine: 76enne trovato senza vita nel suo appartamento

Un uomo è stato trovato morto in casa. Il dramma ieri mattina, sabato 28 gennaio, a Metaurilia, piccola frazione del comune di Fano, nella provincia di Pesaro e Urbino. Si tratta di un 76enne, di cui non si conoscono le generalità, che viveva da solo ormai da anni dopo la morte della moglie.

La segnalazione al numero unico per le emergenze è arrivata da parte di alcuni amici e parenti che, preoccupati ormai di non vedere da giorni il 76enne, hanno segnalato l’accaduto ai soccorsi. In pochi minuti, dunque, riportano i colleghi de Il Corriere Adriatico, presso il condominio si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I pompieri sono riusciti a penetrare nell’appartamento, sito al primo piano del palazzo, attraverso una finestra facendo poi la terribile scoperta: il corpo ormai senza vita dell’anziano riverso sul letto. I sanitari non hanno potuto fare altro che dichiararne la morte.

Intervenuti anche i carabinieri. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e gli accertamenti per chiarire le cause del decesso dell’uomo: dai primi riscontri, scrive Il Corriere Adriatico, si tratterebbe di una morte per cause naturali. Non è chiaro quando sia sopraggiunto. Da alcuni giorni il 76enne non si vedeva in giro: l’ultima volta era stato visto nella mattinata di martedì quando si era recato in chiesa per un funerale.