Le tre passioni di Diletta Leotta: donne, buon cibo ed abiti succinti. Le FOTO mandano in fibrillazione i fan

Chi l’avrebbe mai detto, Diletta Leotta esce allo scoperto, una verità inaspettata che lascia i fan senza parole.

La bella e seducente commentatrice sportiva Diletta Leotta lascia a bocca aperta i fan, in pochi conoscevano le sue vere passioni ed ecco che in un giorno qualunque ha deciso di spoilerare tutto come se niente fosse.

Un mix di foto su Instagram ha scatenato il putiferio, i milioni di follower non sanno più dove guardare ed ecco che un semplice selfie può diventare molto di più. Diletta questa volta l’ha combinata davvero grossa!

Coccole tra amiche, cibo ed abiti chic

Nata a Catania il 16 agosto del 1991, Diletta Leotta è diventata con il tempo una delle commentatrici sportive più amate ed apprezzate in Italia degli ultimi anni. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza alla LUISS ha deciso di cambiare strada e di non praticare come avvocato, galeotto fu il suo fidanzamento con Matteo Mammì, dirigente per i diritti sportivi di Sky nonché nipote di Oscar Mammì, Ministri delle Commutazioni.

La relazione tra Diletta e Matteo è durata tre anni quasi, dal 2016 fino a giugno del 2019, in molti hanno ipotizzato che la presentatrice abbia usufruito di Mammì per avviare la sua carriera verso il successo. Cosa sempre smentita da Diletta che ha difeso la sua competenza con le unghie e con i denti.

Ad ogni modo Matteo è stata una bella opportunità per la sua carriera che è letteralmente volata su vette sempre più alte. Diletta è diventata una piccola celebrità delle trasmissioni sportive e su Instagram una vera influencer, i suoi social vantano milioni di fan tutti attivi e combattivi a commentare e seguire ogni spostamento della trentenne.

In queste ore un mix di foto, in totale 3, hanno scatenato un putiferio. Nella prima vediamo come Diletta si abbracci in una posa ammiccante con l’amica di sempre Elodie, entrambe sono inseparabili e come possono si concedono una piccola “fuga” d’amore. La conduttrice tiene particolarmente alle donne in generale visto che qualche anno fa è stata vittima di diffamazioni dove le sue foto in atteggiamenti intimi sono finite in rete, per lei fu un momento davvero triste.

Successivamente vediamo una Diletta che apprezza la buona cucina e che ama indossare abiti sempre succinti, diciamo che per la conduttrice è la triade perfetta – amica – cibo – abiti, per trascorrere una serata in assoluta armonia.