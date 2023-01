Differenziare il vetro, cose che devi sapere prima di buttarlo: potresti aver sempre sbagliato!

Pensi di saper differenziare il vetro? Se hai dei dubbi, è meglio controllare. Potresti aver sempre sbagliato.

Raccolta differenziata: a cosa serve?

Conoscere le regole della raccolta differenziata è fondamentale per essere dei buoni cittadini. Non basta infatti soltanto separare gli i materiali, ma bisogna anche sapere come farlo. Se i materiali non vengono riciclati nel modo corretto, infatti, il nostro impegno risulterà pressoché inutile.

Tra le regole basilari del riciclo ci sono sicuramente quelle che riguardano la separazione della carta pulita da quella “oleosa” (quest’ultima va nell’indifferenziato) ed l’impossibilità di differenziare scontrini ed etichette. Per quanto riguarda il vetro, le regole sono altrettanto rigide e discriminano tra una raccolta differenziata fatta bene e una fatta male. Vediamo quali sono quelle basilari e come evitare di sbagliare.

Differenziare il vetro: cosa sapere

La regola base per il riciclo del vetro riguarda lo stato in cui si trovano i contenitori. Così come per la carta, infatti, se il vetro è sporco non può essere differenziato. A differenza della carta, però, questo materiale lascia molto più possibilità di manovra. Il vetro infatti può essere lavato sotto l’acqua corrente e liberato da residui ed incrostazioni.

Una buona abitudine è dunque quella di sciacquare vetro subito dopo averli utilizzati, così da facilitarne la pulizia. È necessario inoltre rimuovere etichette, tappi in plastica e quanto può essere di ostacolo al riciclo del materiale.

Un discorso simile vale per la plastica, che è tendenzialmente più nociva del vetro quando dispersa nell’ambiente. Anche in questo caso la regola chiave è consegnare agli impianti una plastica pulita e pronta da riutilizzare. Nel caso di di questo materiale è inoltre necessario distinguere tra plastiche semplici (destinate alla raccolta differenziata) e plastiche complesse (che possono essere riutilizzate per la raccolta di energia).

Molto spesso il tema dello smistamento dei materiali viene affrontato in modo superficiale e questo porta ad invalidarne la raccolta. È dunque sempre fondamentale consultare le regole prima di destinare i rifiuti ad uno o all’altro cassonetto. Ricordiamo inoltre che le regole sono comunali e possono variare da zona a zona. La lista completa può essere trovata sui siti web dei diversi comuni.