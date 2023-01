Chiara Ferragni si ripete, in intimo sul letto è una vera dea ma le critiche sono spietate

Chiara Ferragni offre un nuovo spettacolo, in intimo nero piace ai fan più affezionati ma le critiche sono dietro l’angolo.

Chiara Ferragni è di certo l’influencer più famosa e seguita al mondo, le sue ultimissime foto su Instagram hanno nuovamente creato un polverone, alcune persone, in verità sono un bel pò, non tollerano che una moglie ed una madre si mostri in biancheria intima succinta sui social.

Ormai è diventato un tira e molla dove Chiara provoca e i dissidenti giudicano, chi avrà la meglio? In queste ore che la Ferragni è impegnatissima con i preparativi dell’imminente Sanremo 2023 sembra che non faccia molto caso alle malelingue cosa non avvenuta qualche mese fa ad altri episodi simili.

Ad ogni modo Chiara vive come vuole ed in questo momento ha di meglio a cui pensare, di fatti le prove per il Festival incombono e pare che Amadeus abbia voluto anche un’altra influencer sul palco dell’Ariston, Giulia Salemi farà parte del team? Ma soprattutto in quale ruolo? Lo scopriremo solo prossimamente per ora sono solo voci.

Chiara Ferragni ci prende gusto, alcuni follower un pò meno

Dopo essersi difesa dai commenti misogini, che la etichettavano come una poco di buono solo perchè è una mamma che non bada alle apparenze ma alla sostanza, Chiara Ferragni ripropone alcuni scatti in lingerie nera.

Le pose come sempre sono ammiccanti e maliziose e per questo motivo, diverse persone, non tollerano questo tipo di atteggiamento per non parlare delle trasparenze che sono tutto un dire.

“Sei una madre, dovresti dare il buon esempio”, commenta una donna su tutte le furie, “Ancora con queste foto? A tuo marito sta bene?”, si legge ancora. Un trionfo di complimenti ma anche di commenti negativi che sembrano non interessare affatto all’influencer milionaria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Di recente circola in giro un video di Fedez, marito di Chiara famoso per gli spoiler, dopo Sanremo la coppia darà a tutti una notizia, ma tra le righe il rapper italiano si è fatto scappare un’altra ipotetica gravidanza, ovvero la terza per l’imprenditrice digitale. Finora nulla di confermato certo, dalla pancia piatta come una tavola non si intravede nessun rigonfiamento ma nella vita mai dire mai. I fan attendono con ansia e palpitazione questo momento, se già arrivato che ben venga dal momento che Chiara e Fedez non hanno mai fatto mistero di volere un altro figlio.