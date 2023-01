Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina sul lungomare di Fiumicino, in provincia di Roma: indagini in corso per stabilire le cause del decesso.

Di Marco Spartà

30 gennaio 2023

Cadavere sulla spiaggia: a chiamare i soccorsi un passante

Questa mattina sulla spiaggia di Fiumicino, in provincia di Roma, è stato rinvenuto un cadavere. A notarlo sarebbe stato un passante che immediatamente ha dato l’allarme: scattata tempestivamente la macchina dei soccorsi.

Purtroppo, all’arrivo del personale medico del 118 per l’uomo non c’era nulla da fare. Le forze dell’ordine si sono occupate degli accertamenti e dell’identificazione del corpo. Da quanto appurato si tratterebbe di un uomo di 75 anni.

Fiumicino, trovato cadavere sul lungomare della Salute: si tratterebbe di un uomo di 75 anni

Colto da un malore improvviso mentre passeggiava sul lungomare. Questa l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti che stanno indagando sul decesso di un uomo, trovato senza vita intorno alle 8 di oggi, lunedì 30 gennaio, lungo la spiaggia di Fiumicino, in provincia di Roma.

A chiamare il numero unico per le emergenze, riporta la redazione di Fanpage, sarebbe stato un passante che ha notato il corpo riverso al suolo a riva. In pochi minuti, sul lungomare della Salute sono arrivati l’equipe medica del 118, gli uomini della Guardia Costiera e gli agenti della Polizia di Stato.

Lo staff sanitario ha provato a rianimare l’uomo, ma, dopo vari tentativi, ha gettato la spugna dichiarandone la morte. Sono state attivate così le indagini per identificare la vittima e per far chiarezza sul drammatico episodio. Da quanto appurato al momento, riferisce Fanpage, si tratterebbe di un uomo di 75 anni. Per quanto riguarda le cause della morte, gli investigatori ipotizzano che l’anziano sia stato stroncato da un malore mentre passeggiava: non sono stati, difatti, trovati segni di violenza sul corpo dell’uomo, trovato vestito e con le scarpe indosso.

Maggiori dettagli arriveranno dall’esame autoptico che sarà svolto sulla salma, trasferita in obitorio, nei prossimi giorni su disposizione dell’autorità giudiziaria.