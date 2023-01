Un uomo di 70 anni ha ucciso il fratello disabile e successivamente si è suicidato: la tragedia nella serata di ieri ad Ortona, in provincia di Chieti.

Di Marco Spartà

30 gennaio 2023

Uccide il fratello e si impicca: a fare la tragica scoperta un terzo fratello

Dramma familiare nella serata di ieri ad Ortona, in provincia di Chieti. Due fratelli, di 70 e 74 anni, sono stati trovati senza vita all’interno dell’appartamento dove vivevano. A fare la terribile scoperta un terzo fratello che ha dato subito l’allarme.

Sul posto sono arrivati i soccorsi ed i carabinieri. Per i due 70enni non c’era più nulla da fare: secondo una prima ricostruzione, il più giovane avrebbe ucciso il 74enne soffocandolo, poi si sarebbe tolto la vita impiccandosi.

Ortona, omicidio-suicidio in un appartamento: 70enne uccide il fratello disabile e si toglie la vita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Ha ucciso il fratello disabile, poi si è tolto la vita. Questa la tragedia consumatasi nella serata di ieri, domenica 29 gennaio, ad Ortona, centro della provincia di Chieti. La vittima è Antonio Tatasciore, 74enne affetto da una grave disabilità che viveva insieme al fratello Roberto in un appartamento, sito in via Tripoli.

Qui, secondo quanto riporta la redazione de Il Messaggero, si era recato ieri sera un terzo fratello per far visita ai due, ma una volta entrato in casa si è trovato davanti alla terribile scena: i corpi senza vita di Antonio e Roberto. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze.

In pochi minuti, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 e le pattuglie dei carabinieri della stazione locale. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte dei due anziani. Dai primi riscontri, scrivono i colleghi de Il Messaggero, si sarebbe trattato di un omicidio-suicidio: il 70enne avrebbe soffocato e ucciso Antonio e successivamente avrebbe deciso di farla finita impiccandosi.

Ora i militari dell’Arma stanno indagando per risalire al movente di quanto accaduto. Potrebbe essersi trattato di una tragedia della disperazione. Da quanto emerso, Roberto si prendeva cura ogni giorno del fratello che era in attesa di una chiamata per essere ricoverato presso una struttura sanitaria.