Un terribile incidente stradale, ieri notte a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, è costato la vita ad un uomo di 49 anni. In corso gli accertamenti dei carabinieri.

Di Marco Spartà

29 gennaio 2023

Incidente stradale: morto un uomo di 49 anni

Drammatico incidente stradale la scorsa notte a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna. Un uomo di 49 anni ha perso la vita dopo che la vettura sulla quale viaggiava è uscita dalla carreggiata finendo in un fosso.

Quando i soccorsi sono intervenuti sul luogo del sinistro, per il conducente dell’auto non c’è stato nulla da fare: è stato possibile solo dichiararne la morte. Ora rimane da chiarire cosa abbia provocato l’uscita di strada della vettura, compito affidato alle forze dell’ordine.

San Giovanni in Persiceto, auto esce di strada e finisce in un fosso: morto il conducente 49enne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

È un uomo di 49 anni, di cui non si conosce l’identità, la vittima dell’incidente avvenuto ieri notte, tra sabato 28 e domenica 29 gennaio, a San Giovanni in Persiceto, centro della provincia di Bologna.

Il 49enne era alla guida di un’auto e stava percorrendo via Castelfranco. Per cause ancora da stabilire con precisione, scrive la redazione de Il Resto del Carlino, l’automobilista ha perso il controllo della vettura che, dopo aver abbandonato la sede stradale, è finita in un fosso adiacente alla carreggiata.

In via Castelfranco sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno estratto il conducente dall’abitacolo e lo hanno affidato subito ai sanitari ai quali non è rimasto altro che constatarne la morte.

I carabinieri, accorsi sul posto, si sono occupati degli accertamenti del caso per risalire alle cause e alla dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione, secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, si tratterebbe di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe, dunque, coinvolto altri veicoli.

È il secondo incidente mortale in provincia di Bologna in poche ore. Venerdì sera a Castel San Pietro Terme, un uomo di 70 anni era morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali.