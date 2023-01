Nella serata di ieri, un ragazzo di 26 anni è morto in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 96 a Modugno, in provincia di Bari. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

30 gennaio 2023

Tragico incidente sulla statale: morto un ragazzo

Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente stradale nella serata di ieri lungo la statale 96 nel territorio di Modugno, in provincia di Bari. La vittima era alla guida di una vettura che, dopo aver sbandato, è terminata contro il guardrail.

Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane conducente, deceduto sul colpo. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ed i carabinieri. Ai militari dell’Arma ora è affidato il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Modugno, auto si schianta contro il guardrail: morto il ragazzo alla guida, aveva 26 anni

Ancora una vittima sulle strade italiane, l’ennesima che aggrava un bilancio già pesantissimo. A perdere la vita un ragazzo di 26 anni residente a Rutigliano, in provincia di Bari.

Intorno alle 21 di ieri sera, domenica 29 gennaio, il giovane, di cui non si conoscono le generalità, stava percorrendo la strada statale 96 alla guida di un’Audi A3. Per cause ancora da chiarire, all’altezza del bivio per Modugno, riporta la redazione di Bari Today, avrebbe perso il controllo della vettura che si è schiantata contro il guardrail. Un urto molto violento che ha ridotto il veicolo ad un ammasso di lamiere.

Scattato l’allarme, sul luogo del sinistro è stato inviato un equipaggio del 118 ed una squadra dei vigili del fuoco. I sanitari hanno provato a rianimare il conducente, ma ogni sforzo non ha dato l’esito sperato: è stato possibile solo constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge per stabilire la dinamica dell’incidente. Da chiarire anche le cause che hanno fatto perdere il controllo dell’Audi al 26enne. Secondo i primi riscontri, scrive Bari Today, pare che la vettura procedeva ad una velocità più alta rispetto ai limiti previsti sul tratto stradale, circostanza ancora da confermare.