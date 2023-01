Nella mattinata di ieri a Pitigliano, in provincia di Grosseto, un uomo di 53 anni è morto dopo essere stato colpito da un proiettile durante una battuta di caccia.

31 gennaio 2023

Dramma nella tarda mattinata di ieri, lunedì 30 gennaio, a Pitigliano, piccolo centro della provincia di Grosseto. Giovanni Stentella, parrucchiere di 53 anni residente a Narni Scalo, in provincia di Terni, è morto durante una battuta di caccia.

Il 53enne si era recato nelle campagne del grossetano per accompagnare alcuni amici cacciatori. Secondo quando ricostruito, riporta la redazione di Fanpage, l’uomo, che non stava partecipando alla battuta, è stato raggiunto da un colpo di fucile, partito accidentalmente dall’arma di un amico, ed è crollato a terra. I compagni lo hanno subito soccorso e chiamato il numero unico per le emergenze.

Pochi minuti e presso le campagne di Pitigliano è arrivata un’equipe medica del 118 che non ha potuto salvare la vita alla vittima. Nonostante le varie manovre di rianimazione, i sanitari hanno potuto solo appurarne la morte. Sul posto era stato fatto atterrare anche l’elisoccorso per un eventuale trasporto d’urgenza in ospedale, l’eliambulanza è poi ripartita vuota.

Presenti sul luogo della tragedia anche i carabinieri che si stanno occupando delle indagini per verificare l’esatta dinamica dei fatti.

La notizia della morte di Stentella che, riferiscono i colleghi di Fanpage, lascia la moglie e un figlio, ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Narni Scalo.