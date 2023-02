Una ragazza di 20 anni è stata trovata morta nella sede dell’università Iulm di Milano: sembra essersi trattato di un suicidio. Indagini in corso.

Di Marco Spartà

1 febbraio 2023

Giovane trovata senza vita all’università: indagano i carabinieri

Orrore stamane a Milano, dove una ragazza di 20 anni è stata trovata morta all’interno di un bagno della sede dell’università Iulm. A fare la terribile scoperta il custode dell’ateneo all’apertura degli istituti.

Trovatosi di fronte alla terribile scena, l’uomo ha immediatamente avvertito le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto. Da quanto emerso, si tratterebbe di un suicidio: la giovane è stata trovata con una sciarpa stretta intorno al collo e legata alla porta.

Milano, 20enne trovata morta nella sede dell’università Iulm: si tratterebbe di un suicidio

Intorno alle 7 di questa mattina, mercoledì 1 febbraio, una ragazza di 20 anni di nazionalità straniera è stata trovata priva di vita nella sede dell’università Iulm di Milano, sita in via Carlo Bo.

Il corpo, riporta la redazione dell’Ansa, è stato rinvenuto all’interno di un bagno dal custode della Iulm che stava aprendo l’ateneo. Tempestiva la chiamata al numero unico per le emergenze. In pochi minuti sono arrivati i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Per la giovane non c’è stato nulla da fare: lo staff medico ha potuto solo constatarne il decesso. I militari dell’Arma e gli uomini della Scientifica hanno avviato tutti gli accertamenti per stabilire le cause della morte. Dai primi riscontri, sembra si sia trattato di un gesto estremo: non sono stati rinvenuti segni di violenza sul cadavere. La 20enne si sarebbe impiccata ad una porta del bagno. Il cadavere, riferisce l’Ansa, è stato trovato con i vestiti indosso ed una sciarpa legata al collo e l’altra estremità alla porta. Inoltre, sul posto sarebbe stato rinvenuto anche un biglietto in cui la ragazza avrebbe spiegato le ragioni del gesto.

L’università, attraverso una nota sul proprio sito, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della giovane ed ha deciso di sospendere tutte le attività didattiche previste per la giornata odierna.