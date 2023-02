Martedì mattina è stata trovata morta a Venezia la ragazza di 17 anni che la sera precedente era scomparsa da Spresiano, in provincia di Treviso.

Di Marco Spartà

02 febbraio 2023

Ragazza scomparsa trovata morta: sconvolta l’intera comunità

Tragico epilogo nelle ricerche della ragazza di soli 17 anni, scomparsa lunedì sera da Spresiano, in provincia di Treviso. La giovane è stata trovata senza vita martedì mattina nei Giardini della Biennale a Venezia.

Rinvenuto il corpo, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ed i carabinieri. Da quanto appurato, la 17enne si sarebbe tolta la vita, ma non si conoscono ancora le ragioni del gesto. Sotto choc l’intera comunità del centro del trevigiano.

Spresiano, 17enne scomparsa trovata morta a Venezia: si tratterebbe di un gesto estremo

Aveva solo 17 anni la ragazza trovata senza vita nella mattinata di martedì 31 gennaio nei Giardini della Biennale a Venezia. Si tratta di Francesca Tagliapietra, giovane promessa della danza che viveva a Spresiano (Treviso) con la famiglia.

La denuncia era stata presentata dai familiari che, preoccupati del mancato rientro a casa della ragazza, avevano deciso di allertare le forze dell’ordine. Sono scattate così le ricerche conclusesi nella mattinata di martedì, quando la 19enne è stata trovata senza vita.

Immediatamente sul posto si sono precipitati lo staff medico del 118 ed i carabinieri. I soccorritori hanno potuto solo dichiararne il decesso. Secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, riporta la redazione de Il Gazzettino, si sarebbe trattato di un gesto estremo. Non sarebbero, difatti, stati trovati segni di violenza sul corpo, circostanza che avrebbe fatto escludere il coinvolgimento di terzi.

A rendere nota la notizia del tragico ritrovamento è stato lo stesso padre di Francesca attraverso un post su Facebook che ha gettato nel dolore tutta la comunità. La 17enne, che lascia i genitori ed il fratello, era molto conosciuta in tutto il trevigiano per la sua passione per la danza che, riferisce Il Gazzettino, l’avevano portata a calcare anche il palco del Teatro dell’Opera di Roma.

L’ultimo saluto a Francesca venerdì mattina, 4 febbraio, quando verranno celebrati i funerali presso la chiesa di Spresiano.