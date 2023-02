Ieri sera a Biancade di Roncade, in provincia di Treviso, un ex imprenditore di 73 anni è rimasto vittima di un incidente stradale a pochi metri dalla sua abitazione.

Di Marco Spartà

02 febbraio 2023

Terribile incidente stradale in serata: morto un uomo

Un imprenditore in pensione di 73 anni è morto ieri sera in un tragico incidente stradale a Biancade di Roncade, in provincia di Treviso. L’anziano era alla guida di un’auto che, per cause ancora da stabilire, è uscita di strada terminando in un fossato a lato della carreggiata.

I soccorritori, giunti sul luogo del sinistro, hanno estratto il conducente dal veicolo, ma hanno potuto solo dichiararne la morte, che sarebbe sopraggiunta sul colpo. Le forze dell’ordine si stanno occupando di determinare le cause del drammatico incidente.

Roncade, perde il controllo dell’auto e finisce in un fosso: morto ex imprenditore di 73 anni

Incidente mortale nella serata di ieri, mercoledì 1 febbraio, a Biancade, piccola frazione del comune di Roncade, in provincia di Treviso. A perdere la vita Giacomo Pinese, ex imprenditore edile di 73 anni.

La vittima, come appreso da alcune fonti locali tra cui La Tribuna di Treviso, viaggiava a bordo della sua Peugeot 307 lungo via Carboncine quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, avrebbe perso il controllo della vettura che è uscita dalla sede stradale. L’auto è poi terminata in un fosso a bordo della strada.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dello staff medico del 118. I pompieri hanno estratto l’automobilista dalle lamiere affidandolo ai sanitari a cui non è rimasto altro che appurarne la morte, sopraggiunta sul colpo.

Ad occuparsi dei rilievi e degli accertamenti i carabinieri, accorsi sul posto. Secondo una prima ricostruzione, riferisce La Tribuna di Treviso, la vittima, che viveva a poca distanza dal luogo dell’incidente, potrebbe aver perso il controllo del veicolo a causa di un malore alla guida.

La notizia ha sconvolto la comunità locale, dove Pinese, che per anni aveva condotto un’impresa edile prima della pensione, era molto conosciuto.