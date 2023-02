Idratazione, tutto quello che devi sapere. Cosa succede al tuo corpo se non bevi?

Sai cosa succede al tuo corpo se non bevi? Tutte le regole e i miti sull’idratazione per non sbagliare più.

Bere acqua: come farne una routine

Assumere molta acqua è fondamentale per mantenere una buona idratazione. Lo si può fare nel modo tradizionale o aiutandosi con tè e tisane nel pomeriggio o a fine serata. Anche alcuni tipi di verdure, soprattutto se trasformate in zuppe e vellutate, possono rappresentare un buon alleato per raggiungere il proprio obiettivo giornaliero di acqua. È importante inoltre tenere in considerazione alcuni trucchi. Lasciare la borraccia in un punto che rientri nel vostro campo visivo può essere utile per stimolare la sensazione della sete. Allo stesso modo, bere da un bicchiere decorato o utilizzando una cannuccia può aiutare a rendere l’idratazione quotidiana una cosa più piacevole.

Ma cosa succede al nostro corpo se non manteniamo il nostro corpo ben idratato?

Cattiva idratazione: cosa succede al tuo corpo?

L’acqua rappresenta circa il 70% del nostro corpo ed è il componente principale di tutti i nostro processi cellulari, in primis la respirazione. Essa è alla base della comunicazione tra le cellule, dei processi digestivi e dell’eliminazione delle scorie.

La disidratazione può insorgere molto velocemente, anche quando non se ne sono avvertiti prima i sintomi. Anche per questo è importante bere con costanza, anche quando non si sente la necessità di farlo. Lo stimolo della sete, infatti, insorge quando il processo di disidratazione è già in atto ed andrebbe prevenuto piuttosto che curato.

Tra i sintomi tipici della disidratazione ci sono secchezza della pelle e delle labbra, con la formazione delle tipiche crosticine, ed affaticamento dei reni. Da questi sintomi più lievi si può passare ad una sensazione di generale stanchezza ed impossibilità a svolgere le normali azioni quotidiane fino ad una vera e propria compromissione degli organi.

Bere, soprattutto se lontano dai pasti, aiuta invece il processo di digestione, nonché la naturale regolarità dell’intestino. È fondamentale per idratare la pelle e ridurre macchie e brufoli, mantiene il cervello attivo e può addirittura aiutare a dimagrire, riducendo il senso di fame e limitando quindi l’assunzione di calorie in eccesso.