Di Marco Spartà

1 febbraio 2023

È morto nelle scorse ore all’ospedale di Trento il 68enne che era rimasto vittima di un incidente lunedì mattina all’interno del palaghiaccio di Pinzolo. L’uomo, che gestiva la struttura, era finito nella vasca del ghiaccio, dove è stato trovato privo di sensi da alcuni collaboratori.

I soccorsi, giunti sul posto, hanno trasportato il 68enne presso il nosocomio del capoluogo di provincia, dove ieri, nonostante i vari tentativi di tenerlo in vita, è deceduto. In corso le indagini per determinare la dinamica della tragedia.

Pinzolo, finisce nella vasca del ghiaccio: morto il gestore del palaghiaccio Luigi Poli

Luigi Poli non ce l’ha fatta. Il 68enne gestore del palaghiaccio di Pinzolo, centro della provincia di Trento, è deceduto ieri pomeriggio, martedì 31 gennaio, all’ospedale Santa Chiara dove si trovava ricoverato.

Poli, nella mattinata di lunedì, si legge su un articolo de Il Dolomiti, era stato trovato privo di sensi dentro la vasca della struttura che gestiva da alcuni collaboratori. Quest’ultimi hanno lanciato l’allarme contattando il numero unico per le emergenze.

La centrale operativa ha inviato sul posto l’equipe medica del 118. Considerata la gravità dell’accaduto, è stata fatta atterrare anche un’eliambulanza. Lo staff sanitario, dopo i primi tentativi di rianimazione, hanno caricato il 68enne sull’elisoccorso per il trasporto d’urgenza verso l’ospedale Santa Chiara di Trento. Qui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. A circa 24 ore dal ricovero, il tragico epilogo con la morte di Poli.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per capire come la vittima sia terminata nella vasca. L’ipotesi più accreditata, riferisce Il Dolomiti, è quella di un possibile malore che avrebbe fatto perdere l’equilibrio al 68enne.

Dolore e sconforto a Pinzolo per la morte del 68enne che era molto conosciuto anche per la sua attività. Innumerevoli i messaggi di cordoglio per la famiglia.