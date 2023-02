Un uomo di 88 anni è morto in ospedale, dove è rimasto ricoverato due settimane, a causa delle ustioni riportate in un incidente domestico nella sua abitazione a Orsogna, in provincia di Chieti.

02 febbraio 2023

Incidente domestico: anziano muore in ospedale dopo due settimane di agonia

Dopo oltre due settimane di ricovero, non ce l’ha fatta l’uomo di 88 anni rimasto vittima di un incidente domestico all’interno della sua abitazione di Orsogna, in provincia di Chieti. L’anziano aveva provato a scaldarsi con un phon, ma il suo pigiama ha preso fuoco.

I soccorritori, raggiunto l’appartamento, hanno caricato l’88enne sull’eliambulanza e lo hanno trasportato in ospedale per poi trasferirlo in un centro ustionati. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per salvarlo: l’anziano è deceduto nella giornata di martedì. Fatali le ustioni riportate.

Orsogna, il pigiama si incendia mentre prova a scaldarsi con il phon: 88enne muore in ospedale

Vittorio D’Alleva, 88enne residente ad Orsogna, centro della provincia di Chieti, è morto martedì pomeriggio, 31 gennaio, presso il centro grandi ustionati dell’ospedale di Cesena, dove si trovava ricoverato da circa due settimane.

L’88enne, secondo quanto riferisce la redazione di Fanpage, domenica 15 gennaio aveva provato a scaldarsi con un phon all’interno della sua abitazione. Purtroppo, però, il calore provocato dal piccolo elettrodomestico aveva incendiato il pigiama, in tessuto sintetico, che l’uomo indossava.

Sul posto è intervenuto lo staff medico del 118. Considerata la gravità della situazione, è stato fatto atterrare l’elisoccorso su cui è stato caricato D’Alleva per il trasporto d’urgenza presso l’ospedale di Chieti. Qui i medici hanno disposto il trasferimento presso il centro grandi ustionati di Cesena. Dopo due settimane di ricovero, nella giornata di martedì, però, l’anziano è deceduto a causa delle gravissime ustioni riportate in varie parti del corpo. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari di salvarlo.

Una tragedia che ha sconvolto Orsogna, i cui residenti si sono stretti al dolore della famiglia dell’88enne che, scrivono i colleghi di Fanpage, lascia la moglie ed una figlia.