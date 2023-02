Ieri pomeriggio a Capriano del Colle, in provincia di Brescia, un uomo di 49 è morto in un incidente in scooter lungo la strada provinciale 21. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

03 febbraio 2023

Incidente mentre rientra a casa da lavoro: morto un uomo

Grave incidente ieri pomeriggio lungo la strada provinciale 21 nel territorio di Capriano del Colle, in provincia di Brescia. Un uomo di 49 anni è morto dopo essere caduto dallo scooter sul quale viaggiava per rientrare a casa dopo il lavoro.

Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, dopo la segnalazione di alcuni automobilisti, per il 49enne, purtroppo, era ormai troppo tardi. Fatali le lesioni riportate nell’impatto con l’asfalto. Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale.

Capriano del Colle, perde il controllo dello scooter e finisce sull’asfalto: muore 49enne

Un uomo ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Il dramma nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 2 febbraio, lungo la strada provinciale 21 a Capriano del Colle, piccolo centro della provincia di Brescia. La vittima è Gianmarco Turrini, 49enne residente ad Azzano Mella.

Turrini sembra stesse rientrando a casa, dopo aver terminato il turno di lavoro, a bordo del suo scooter, un Piaggio Liberty. Durante il tragitto, però, scrivono i colleghi di Brescia Today, avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote ed è stato sbalzato dalla sella finendo sull’asfalto. Un impatto che non gli ha lasciato alcuno scampo. Alcuni automobilisti, accorgendosi dell’uomo riverso al suolo, hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze.

Sul posto è arrivato lo staff medico del 118. Ai sanitari, però, non è rimasto altro che dichiarare il decesso dello scooterista che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

A ricostruire la dinamica della tragedia gli agenti della Polizia Stradale. Dai primi accertamenti, scrive Brescia Today, si tratterebbe di un incidente autonomo che non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito.

L’autorità giudiziaria ha già disposto la restituzione della salma ai familiari che potranno procedere con i funerali. Turrini lascia la madre e la compagna.