Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato la scorsa notte a Livorno con l’accusa di aver ucciso il padre a coltellate nella loro abitazione. Indagini in corso.

Di Marco Spartà

03 febbraio 2023

Uccide il padre a coltellate: arrestato un 23enne dai carabinieri

Ha aggredito il padre accoltellandolo ripetutamente, poi ha chiamato i carabinieri raccontando quanto accaduto e manifestando la volontà di suicidarsi. Questo quanto accaduto la scorsa notte a Livorno, dove un 23enne ha assassinato il padre di 57 anni.

I militari dell’Arma hanno raggiunto l’abitazione trovando il cadavere del 57enne, mentre il figlio è stato rintracciato in un parco nelle vicinanze. Il 23enne è stato arrestato e accompagnato in ospedale per le cure del caso.

Livorno, omicidio nella notte: ragazzo di 23 anni uccide il padre a coltellate e chiama i carabinieri

Omicidio la scorsa notte, tra giovedì 2 e venerdì 3 febbraio, a Livorno. Un ragazzo di 23 anni ha ucciso il padre all’interno dell’abitazione dove vivevano, un appartamento al sesto piano di un palazzo sito in via Paganini. La vittima è Fabrizio Banti di 57 anni.

Secondo le primissime informazioni, apprese dalla redazione de Il Tirreno, il 23enne avrebbe aggredito il genitore colpendolo con almeno una coltellata alla gola. Subito dopo avrebbe chiamato i carabinieri raccontando di aver ucciso il padre e di volersi togliere la vita. Immediatamente, dunque, le volanti dei militari dell’Arma si sono precipitate sul posto, insieme ai vigili del fuoco.

Entrati in casa, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita del 57enne riverso sul letto in un lago di sangue. Per lui era ormai troppo tardi: il medico legale ha potuto solo dichiararne la morte. Il figlio, scrive Il Tirreno, è stato, invece, individuato in un parco non distante dall’abitazione, seduto su una panchina in stato confusionale. Il 23enne è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso e si trova in stato di arresto con l’accusa di omicidio.

Ora gli inquirenti, che hanno attivato le indagini, dovranno determinare la dinamica esatta del delitto e risalire al movente.