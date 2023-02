Un operaio ha perso la vita questa mattina mentre lavorava all’interno di un’azienda di cereali di Pressana, in provincia di Verona. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.

Di Marco Spartà

03 febbraio 2023

Dramma all’interno di un’azienda: morto un camionista

Si allunga la scia di vittime sul lavoro in Italia. Questa mattina un operaio ha perso la vita dopo essere caduto nella cisterna di un camion mentre pare fosse intento a caricare dei cereali all’interno di un’azienda di Pressana, in provincia di Verona.

I vigili del fuoco, arrivati insieme ad un equipaggio del 118, hanno estratto la vittima dalla cisterna, ma era ormai troppo tardi. Ora sono in corso tutti gli accertamenti e le verifiche per determinare le cause dell’incidente.

Pressana, precipita nella cisterna di un camion: operaio muore mentre lavora in azienda

Incidente mortale sul lavoro intorno alle 9:30 di questa mattina, venerdì 3 febbraio, a Pressana, piccolo centro di circa duemila abitanti della provincia di Verona. A perdere la vita un camionista, di cui non si conoscono ancora le generalità.

Dalle prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione de L’Arena, l’uomo sembra stesse caricando dei cereali sulla cisterna di un camion all’interno della Berti Group, azienda che si occupa del commercio di cereali con sede in via dell’Artigianato. Per cause ancora da determinare, però, la vittima è caduta all’interno della cisterna.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e lo staff medico del 118. Allertato anche l’elisoccorso per l’eventuale trasporto in ospedale. Purtroppo, quando i pompieri hanno estratto il camionista dalla cisterna non c’è stato nulla da fare: i medici hanno potuto solo dichiararne la morte.

Oltre ai soccorritori, scrive L’Arena, sono giunti presso la ditta anche i carabinieri ed i tecnici dello Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro) che hanno avviato tutti gli accertamenti per chiarire nel dettaglio la dinamica della tragedia.

Quello verificatosi oggi è l’ennesimo infortunio mortale sul lavoro in Italia. Secondo i dati dell’Usb (Unione Sindacale di Base), solo nel 2022 sono 1089 le persone che hanno perso la vita mentre si trovavano sul posto di lavoro.