Ieri pomeriggio a Civitella San Paolo, in provincia di Roma, un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava in sella alla sua moto.

Di Marco Spartà

03 febbraio 2023

Stroncato da un malore in moto: uomo muore in strada

Dramma nel pomeriggio di ieri a Civitella San Paolo, comune in provincia di Roma. Un uomo di 49 anni è caduto dalla moto a bordo della quale si trovava dopo essere stato colto da un improvviso malore.

Sul luogo dell’incidente, sono arrivati i soccorsi che, purtroppo, hanno potuto solo dichiarare la morte del 49enne. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio che non gli avrebbe dato neanche il tempo di chiedere aiuto.

Civitella San Paolo, malore a bordo della sua moto: 49enne si accascia al suolo e muore

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Giovanni De Mestrio, 49enne residente a Cesano, è morto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 2 febbraio, mentre percorreva via Civitellese nel comune di Civitella San Paolo, in provincia di Roma.

Il 49enne, secondo quanto scrive Roma Today, si trovava a bordo della sua moto, una granturismo di grossa cilindrata, quando, sentendosi male, ha deciso di accostare a bordo della carreggiata. Purtroppo, pochi istanti dopo, è crollato al suolo cadendo dal mezzo a due ruote. Un automobilista, notando il centauro a terra, ha chiamato il numero unico per le emergenze.

La centrale operativa ha inviato sul posto un’equipe medica del 118. I sanitari hanno provato a rianimare De Mestrio, ma ogni sforzo non ha dato l’esito sperato: alla fine hanno dovuto gettare la spugna dichiarandone la morte che sarebbe sopraggiunto per un infarto fulminante.

Accorsi sul luogo della tragedia anche i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dei fatti. Constatata la morte per cause naturali, riferiscono i colleghi di Roma Today, l’autorità giudiziaria ha deciso di non disporre ulteriori esami sulla salma firmando il nullaosta per la restituzione ai familiari che potranno procedere con le esequie.

Sconforto e dolore nel comune di Cesano, dove De Mastrio abitava con la famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio, una volta diffusasi la notizia.