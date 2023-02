Food di tendenza nel corso del 2023: la lista completa dei cibi che conquisteranno le tavole degli italiani, da grandi must a new entry

I trend oggi impazzano, nella moda ma non solo, spesso scandiscono le nostre giornate e catturano la nostra attenzione. Dai capi da indossare alle mete di viaggio da non perdere, l’essere di tendenza conquista sempre più ambiti ed è arrivato anche all’alimentazione. Anche a tavola, infatti, esistono le “mode” che si affiancano a quelle che sono delle abitudini consolidate.

Se da un lato, infatti, c’è sempre più attenzione alla qualità del cibo prediligendo quello biologico e proveniente da una filiera sostenibile, dall’altro gli italiani non rinunciano a lasciarsi trasportare dalle “intromissioni” del momento. E allora cosa mangeremo nel corso di questo 2023? Vediamo quali saranno i food di tendenza.

Food di tendenza: cosa accadrà nel 2023

Il 2023 sarà scandito, come è stato anche l’anno da poco concluso, da una maggiore consapevolezza verso la tavola e l’alimentazione perché ormai è chiaro che non si può mangiare quello che capita se si vuole preservare la salute ma anche l’ambiente. Ecco allora che c’è una maggiore ricerca verso i cibi biologici e a Km0 mettendo decisamente da parte quelli della grande distribuzione.

Il no poi passa anche ai benI che sono considerati di lusso. Anche a tavola si cerca di risparmiare ma senza mettere da parte la qualità, eliminando solo il superfluo. E se per una sera ci si vuole concedere qualcosa di diverso, non si esce a cena fuori ma si sceglie il food delivery optando anche per le realtà che propongono imballaggi sostenibili e compostabili. Per chi decide di concedersi pranzo o cena fuori, la scelta è mirata. Si va alla ricerca di piccoli ristoranti che propongono pietanze realizzate con prodotti locali e stagionali.

E dal punto di vista degli alimenti veri e propri, quali saranno quelli che scandiranno il 2023? Restano protagonisti, come lo scarso anno, sapori nuovi come moringa, yuzu, ibisco, curcuma, semi di girasole, come anche bevande analcoliche e frizzanti funzionali. New entry sono i datteri, sarà una vera riscoperta non solo da mangiare in purezza ma anche come ingredienti di bevande, yogurt e salse.

Due grandi must non mancheranno a tavola nel corso del 2023: l’amata pasta da quella tradizionale a quella di legumi e di verdure a base di zucchine cavolfiori, broccoli e platano ed il pollo, scelto con cura e solo di derivazione controllata. Conquisteranno l’Occidente poi le alghe, il frutto del baobab, della physalis e dello yaupon.

FRANCESCA BLOISE