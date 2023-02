Nella notte tra venerdì e sabato a Scarperia, in provincia di Firenze, un incidente in scooter è costato la vita ad un uomo di 47 anni. Inutili i soccorsi dello staff medico del 118.

Di Marco Spartà

05 febbraio 2023

Tragico incidente nella notte: morto un uomo di 47 anni

Un uomo di 47 anni è rimasto vittima di un tragico incidente stradale verificatosi nel territorio di a Scarperia, in provincia di Firenze. La vittima stava viaggiando a bordo di uno scooter che ha centrato un cinghiale in mezzo alla carreggiata.

Dopo l’impatto, lo scooterista è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi da parte del personale medico che ha potuto solo dichiarare la morte del 47enne. Intervenute anche le forze dell’ordine.

Scarperia, investe un cinghiale a bordo del suo scooter: 47enne muore tornando da lavoro

Si chiamava Emanuele Diamanti, il 47enne che nella notte tra venerdì 3 e sabato 4 febbraio ha perso la vita in un incidente stradale a Scarperia, comune in provincia di Firenze.

L’uomo, che lavorava come autista di Autolinee Toscane, secondo quanto ricostruito come riportano alcune fonti locali e la redazione Fanpage, stava rientrando a casa a bordo del suo scooter dopo il turno a lavoro. Durante il tragitto, in località Carlone, un cinghiale avrebbe attraversato la carreggiata e lo scooterista non è riuscito ad evitare l’impatto. Dopo lo schianto, il 47enne è finito rovinosamente sull’asfalto.

In pochi minuti sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118. Purtroppo, ai medici non è rimasto altro che poter constatare la morte dello scooterista: troppo gravi le lesioni riportate nel sinistro.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di legge e ricostruito la dinamica di quanto accaduto accertando che il mezzo a due ruote di grossa cilindrata si è scontrato con un cinghiale.

Purtroppo, si tratta dell’ennesimo sinistro provocato da animali: secondo i dati dell’Asaps (Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale), riferisce la redazione di Fanpage, negli ultimi dieci anni questo genere di incidente sono raddoppiati.